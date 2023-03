Un intern de la presó de Brians 2, a Sant Esteves Sesrovires (Baix Llobregat), ha lesionat aquest dijous al matí dos funcionaris del centre, un dels quals ha hagut de ser suturat a l'Hospital de Bellvitge per una ferida al llavi, segons ha avançat 'El Caso' i han confirmat fonts penitenciàries a l'ACN. Els fets han passat a un quart de deu del matí, quan A.B., ingressat al Departament Especial de Règim Tancat (DERT), en sortir de la cel·la per anar al pati ha agredit dos funcionaris amb cops de puny. Un d'ells ha estat traslladat en ambulància a l'hospital i l'altre ha hagut d'anar a la mútua per ser atès. L'agressor és un intern que presenta una gran complexitat.

Segons 'El Caso', es tracta d'un jove de 23 anys, que ha hagut de ser immobilitzat, calmat i traslladat per diversos funcionaris. Segons el digital, el noi ja ha estat implicat en altres agressions a funcionaris de diferents centres penitenciaris, com ara en el de Joves, Quatre Camins i Brians 1. Fa pocs dies que s’havia deixat sense efecte el protocol de mesures de seguretat que s'havia establert per extremar les precaucions després d'una anterior agressió. L’agressor està complint una condemna de quatre anys de presó per robatori amb violència i també està en presó preventiva per un delicte d’agressió sexual.

El Departament de Justícia diu que treballa per incrementar i diversificar la intervenció amb els interns que presenten més complexitat per prevenir i reduir aquests incidents. El nombre d’interns que tenen aquests comportaments no són numèricament molt alts, però provoquen situacions de risc. Des de la Direcció General d’Afers Penitenciaris es posaran en contacte amb els funcionaris per interessar-se pel seu estat de salut i oferir el seu suport.