La Policia Nacional ha desmantellat de manera coordinada nou prostíbuls a Sabadell, Premià de Mar, Palamós, Alacant i Inca i ha alliberat 16 dones de nacionalitat xinesa que exercien la prostitució obligades. Els agents han detingut set persones a Barcelona i Sabadell com a responsables de les cases. Se’ls atribueixen els delictes de pertinença a organització criminal, prostitució coactiva i contra el dret dels ciutadans estrangers. Els agents van començar la investigació en adonar-se que hi havia anuncis a una pàgina web sobre pisos on s’exercia la prostitució a Sabadell.

Les víctimes eren obligades a treballar en habitacions amb falta de ventilació i insalubritat, on també hi vivien. La Policia Nacional va fer un operatiu conjunt i va desmantellar nou prostíbuls. Va alliberar 16 dones, nou de les quals estaven en situació irregular.