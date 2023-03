Una investigació externa confirma que el cap de la policia local de Súria va agredir un agent

El cap de la Policia Local de Súria, Anastasi Monfort, va agredir un dels seus agents el 19 d'octubre. Així ho ha confirmat una investigació externa realitzada per un professional assignat pel Departament d'Interior que li ha imposat una sanció de 16 dies de suspensió de sou i feina per una falta greu, tot i que el càstig s'ha donat ja per complert per les mesures cautelars que se li van aplicar a finals d'any, segons ha pogut saber Regió7.

Els fets van tenir lloc l'octubre de l'any passat. Segons han indicat fonts properes a l'agent agredit, que es trobava en fase de pràctiques al cos municipal després d'haver passat per l'escola policial, l'agressió es va produir en dependències municipals. Monfort va agafar l'agent, el va empentar contra una paret i també el va tirar a terra causant-li lesions. A més, afirmen que com que sabia que hi havia càmeres de vigilància a la zona, se'l va intentar emportar a un espai de la comissaria sense càmeres, tot i que l'agent es va poder escapolir. Les mateixes fonts indiquen que en els mesos previs, ja hi havia una mala relació entre l'agent i el sergent ja que el primer qüestionava procediments del cos policial i del seu cap que considerava que eren irregulars. La víctima de l'agressió està de baixa des de llavors.

L'Ajuntament de Súria li va aplicar les mesures cautelars més de dos mesos després de l'agressió. El consistori va defensar en aquell moment que es van seguir els procediments establerts i que ho van fer assessorats pels seus serveis jurídics. En aquest sentit van dir que no s'havien aplicat les mesures abans perquè s'estava duent a terme un expedient informatiu. No va ser fins l'última setmana de desembre que es va requerir al Departament d'Interior que designés un inspector per dur a terme una investigació externa. L'entorn de la víctima, però, denuncia que encara no han tingut accés a la gravació de l'agressió tot i haver-la demanat i apunta que estudien la possibilitat de portar el cas a la via penal en considerar que la sanció aplicada no ha sigut justa.

ERC, el principal partit a l'oposició, assegura que encara no han estat informats sobre la resolució de l'expedient mentre que l'entorn de la víctima assegura que tampoc se'ls ha notificat de manera oficial.

Una trajectòria llarga però amb taques

Anastasi Monfort és sergent de la policia local de Súria des de fa més de 12 anys. Es tracta d'una llarga trajectòria exercint com a cap del cos municipal que ja va ser embrutada per una altra irregularitat. L'any 2009 Monfort va estar al centre de la polèmica a Súria quan ell i un altre agent eren els responsables d'una empresa que es dedicava al negoci local de contenidors de runa malgrat ser una tasca incompatible amb la seva feina com a policies locals. Per aquest motiu van haver de deixar l'empresa.

Abans, però, ja havia estat expedientat per l'Ajuntament de Súria per haver abocat runa en un terreny sense tenir la llicència corresponent. A més, el terreny era propietat d'un regidor de l'Ajuntament de Súria durant aquella legislatura.