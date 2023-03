Demanen quasi 9 anys de presó per un traficant de drogues detingut en una persecució policial a Igualada

Un home s'enfronta a una petició de condemna de 8 anys i 9 mesos de presó per un delicte contra la salut pública, un contra la seguretat vial i un d'atemptat. Se'l jutjarà per uns fets que van tenir lloc a finals del 2019 a Igualada. L'home va fugir de la Policia Local amb cotxe, tot i no tenir carnet, i va arribar al punt d'intentar atropellar els agents. Quan va ser detingut se li van trobar importants quantitats de droga i diners en efectiu a l'interior del vehicle.

La detenció es va produir el 14 de desembre del 2019. Agents de la Policia Local d'Igualada van demanar que s'aturés el vehicle per identificar-se mentre conduïa per la carretera A-2 al seu pas per Jorba. L'home, que no tenia carnet i ja havia estat sentenciat amb anterioritat per conduir sense permís, va dir que no portava la documentació i els agents li van requerir que els acompanyés fins la comissaria. Però quan s'hi dirigien, va continuar al centre d'Igualada amb el seu cotxe per tal de fugir dels agents.

En aquell moment va començar una intensa persecució policial pel centre del municipi. L'acusat, segons apunta l'escrit de fiscalia, no feia cas als requeriments dels policies fins al punt que va intentar atropellar alguns dels agents amb el vehicle. Durant aquesta situació, els policies van disparar les rodes del vehicle amb les pistoles reglamentàries. Va intentar seguir conduint però finalment va ser interceptat pels agents. Un d'ells, de fet, va efectuar un tret dissuasiu a l'aire.

Un cop detingut, els agents van comprovar que l'encausat portava una bossa de mà al cos amb haixix i cocaïna. També portava quatre bosses amb grans quantitats d'euros i de dòlars americans. Els agents van determinar que la droga estava destinada a la venta il·legal. El seu valor al mercat negre era de 3.380,77 euros.

Per aquests fets la fiscalia l'acusa d'un delicte contra la salut pública, un contra la seguretat vial per pèrdua de vigència del permís de conduir i un delicte d'atemptat. Per aquests fets demana una presó de 8 anys i 9 mesos de presó i una multa de 6.000 euros. El judici està previst que es celebri el dilluns 27 de març a l'Audiència Provincial de Barcelona.