Un edifici de dues plantes s’ha ensorrat aquest dimecres a Sitges sense deixar ferits. Segons l’ajuntament, en el moment de l’alerta d’emergència hi havia quatre persones a l’interior de la construcció que han pogut ser evacuades, per la qual cosa no s’han de lamentar danys personals.

Els bombers, que han rebut l’avís abans de dos quarts de quatre de la tarda, han desplaçat 15 dotacions fins al lloc dels fets. El cos d’emergències ha assenyalat que l’edifici esfondrat és contigu a unes obres que es fan a l’avinguda Artur Carbonell. «Les primeres informacions indiquen que no hi havia ningú, però ho estem revisant per poder confirmar-ho», indica un tuit del cos de bombers, que ha acordonat la zona. Pel que sembla, es tracta d’un edifici antic. A més dels bombers, també s’hi ha desplaçat el servei d'emergències mèdiques. Les obres tenien lloc en un solar buit on era previst fer un nou bloc. Anteriorment al solar hi havia l’antiga Casa Julián, que va ser enderrocada.