Una part del sostre d'un restaurant de Castellolí s'ha esfondrat aquest divendres al matí. Quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat, juntament amb efectius del GREC (Grup d'Estructures Col·lapsades), s'han traslladat fins a l'establiment de dues plantes afectat, ubicat a l'A-2, al punt quilomètric 561. Segons fonts del cos, l'incident s'ha produït al voltant de les nou del matí. En arribar al lloc dels fets, els efectius han vist que el sostre de l'interior del restaurant estava ple d'esquerdes. En conseqüència, una part ha cedit i ha deixat al descobert dues bigues.

L'enginyer municipal també s'ha desplaçat fins al lloc dels fets per avaluar l'estructura de l'edifici. Per motius de seguretat, s'ha evacuat la segona planta del local. L'accident no ha causat cap afectació personal.