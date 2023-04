Una persona ha quedat ferida després de bolcar amb el cotxe a Masquefa. Els fets han tingut lloc avui, al voltant de les 17.20 h de la tarda, a la carretera BV-2241 al terme municipal de Masquefa i en direcció a Sant Sadurní d'Anoia. Per causes que es desconeixen, el vehicle ha patit una sortida de via i ha acabat bolcant a la mateixa carretera. Arran de l'accident, el conductor ha resultat ferit amb diagnòstic lleu, segons ha indicat el Servei Català de Trànsit.