L'acusada de matar la seva cosina al Pont de Vilomara afirma no recordar res de l’agressió

La dona acusada d'assassinar una familiar a ganivetades al Pont de Vilomara l'estiu de l’any 2020 ha assegurat durant el judici que s’està celebrant a l’Audiència Provincial de Barcelona que no recorda res de l’agressió ni de la seva detenció i que només recorda despertar-se en un hospital, on li van explicar què havia fet. La fiscalia demana una pena de 19 anys i 11 mesos de presó, que siguin computats per internament psiquiàtric, per a l'acusada, que segons l'acusació hauria clavat 45 ganivetades a la víctima.

Aquesta setmana ha començat el judici amb jurat popular a l'Audiència Provincial de Barcelona. La primera en testificar ha estat l'acusada, que ha assegurat que no recorda res de l'agressió ni de la seva posterior detenció i que "mai m'havia pensat fer-li mal" a la víctima perquè era la persona que més l'havia ajudat per integrar-se a Espanya. En aquest sentit, l'encausada ha declarat que mai havia patit cap problema mental fins que va arribar a Espanya i va començar el confinament de la covid-19. "Arran de la pandèmia em van entrar nervis, molta ansietat i una sèrie de coses que ni entenia. Anava al CAP cada tres per quatre cridant i demanant ajuda", ha afirmat l'acusada sobre la seva situació assegurant que "no era feliç" i que no dormia.

De fet, la víctima la va acompanyar a urgències diverses vegades i sempre li acabaven receptant medicaments per ajudar-la a dormir o ansiolítics. En alguna ocasió la víctima havia reclamat als serveis sanitaris que li oferissin atenció especialitzada a l'acusada per la seva situació de salut ja que tenien por que es suïcidés. Però mai se li va oferir i es van limitar a canviar-li les medicines.

Quan va arribar a Espanya el gener del 2020 ella vivia a Martorell amb la seva parella, però ell no podia cuidar-la per la seva feina. Per això va anar a passar uns dies, en diverses ocasions, a la casa del Pont de Vilomara on vivia la víctima amb els seus dos fills. Durant la seva estança allà mostrat comportaments estranys com buscar la seva filla per la casa quan aquesta es trobava a Colòmbia o mostrar contraccions.

Segons la fiscalia, els fets van tenir lloc el 2 de juliol del 2020 a la casa del Pont de Vilomara. Entre les 8 i les 9 del matí, l'acusada va entrar a l'habitació on la víctima estava dormint i li va clavar 45 ganivetades al coll, a la cara, a l'esquena i a les espatlles, causant-li la mort. L'acusada va ser detinguda poc després a prop de la zona dels fets, amb restes de sang a la roba i a les mans i aparentment es trobava en un estat de xoc emocional sense poder explicar com havia arribat al lloc.

Des de llavors l'acusada va estar un any i mig en un centre psiquiàtric i la resta del temps en presó provisional. Actualment es continua sotmetent voluntàriament a un tractament. L'acusada ha explicat també que mai havia tingut problemes de salut fins que va arribar a Espanya i que quan era menor d'edat va patir abusos per part de la parella de la seva mare.