Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Manresa han presentat aquest dijous a la tarda el llibre "Fem camí al teu costat" que commemora els 10 anys de la caminada solidària que es duu a terme cada any entre Manresa i Montserrat. El llibre és un recull d'imatges i testimonis de diferents persones que han participat en les passades edicions d'aquesta iniciativa que té l'objectiu de recollir fons per lluitar contra el càncer.

El llibre s'ha presentat a la sala d'actes de l'hospital Sant Joan de Déu, on hi han assistit una cinquantena de persones. Hi han participat la comissària Cristina Manresa, l'actriu Mont Plans, el doctor Albert Estiarte i la fotògrafa Rosa Castilla. El llibre, que és una de les novetats de l'edició d'enguany, té un cost de 15 euros i els seus beneficis es sumaran el recompte de l'edició d'enguany.

La caminada "Fem camí al teu costat" va néixer per iniciativa d'un grup de Mossos d’Esquadra de la Regió Policial Central que van patir la pèrdua d'un company per un càncer i van decidir dedicar esforços a lluitar activament contra aquesta malaltia. Des de la seva primera edició, gràcies a les aportacions dels patrocinadors i la venda de més de 46.786 samarretes s’han aconseguit un total de 326.976 euros.

Les inscripcions per l'edició d'enguany ja estan obertes. En aquesta onzena edició la caminada es durà a terme el dissabte 29 d'abril. És la primera vegada que es celebrarà en cap de setmana.