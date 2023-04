Els Mossos detenen dos homes que havien intentat robar una joieria a Manresa

Dos homes, de 19 i 21 anys, van ser detinguts durant la matinada d'aquest divendres després d'intentar robar la joieria Pocara, situada al carrer de l'Abat Oliba de Manresa, segons ha pogut saber Regió7. Els Mossos els van arrestar per un delicte de temptativa de robatori amb força i també per desobediència i resistència als agents de l'autoritat.

Els fets van tenir lloc al voltant de les 5 de la matinada d'aquest divendres. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís d'un possible robatori a una joieria i es van dirigir fins al lloc dels fets. Un cop allà, van veure un cotxe mig encastat a l'aparador de l'establiment i, just quan arribaven, dues persones van fugir corrents del lloc deixant el vehicle allà. Els agents els van perseguir per alguns carrers de Manresa fins que els van poder aturar. Durant la persecució els hi havien donat l'alto vàries vegades, però els dos homes n'havien fet cas omís.

Van ser detinguts durant la matinada i es preveu que passin a disposició judicial en les properes hores. No els consten antecedents per fets similars.