El jutge ha decretat llibertat provisional per al mosso resident a Masquefa acusat per suposats tocaments a una dona amb discapacitat intel·lectual a l'Hospitalet de Llobregat. El jutjat d'instrucció 5 de l'Hospitalet, en funcions de guàrdia, també ha acordat una ordre d'allunyament i una prohibició de comunicació amb la víctima. L'home, de 45 anys, és agent ras a la comissaria de l'Hospitalet i haurà d'estar a disposició del jutjat sempre que sigui requerit. La causa està oberta per un delicte d'agressió sexual a víctima especialment vulnerable.

Els fets van començar divendres passat quan la dona, d'uns 30 anys, va denunciar que un veí l'havia agredit i va ser assistida pel mosso ara encausat. Segons la denunciant, dilluns l'agent es va tornar a presentar al seu domicili un cop acabat el seu torn de treball i hauria estat aleshores quan el policia li hauria fet tocaments als pits i els genitals. Dilluns mateix la dona va presentar una denúncia per aquests fets i aquest dimarts agents de la Comissaria General d'Investigació Interna i Afers Disciplinaris, l'antiga Divisió d'Afers Interns (DAI), van detenir el policia al seu domicili de Masquefa. La policia catalana ha activat el protocol d'atenció a la víctima.