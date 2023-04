L'acusat d'assassinar un paleta a Puigcerdà el 31 de gener del 2020 per robar-li diners ha afirmat que no recorda "res" de les hores que les investigació situa com el moment del crim. Segons ha declarat a l'Audiència de Girona, aquella tarda-vespre va estar consumint alcohol i drogues i això li va provocar una llacuna a la memòria.

El processat ha assegurat que el següent record que té és despertar-se al carrer, amb fred, i veure que tenia la roba tacada de sang: "Vaig pensar que m'havia barallat". L'acusat ha negat que fugís de la població fins a Girona per amagar-se de la policia. El seu cosí, acusat d'encobriment, ha negat que sabés que havia matat algú: "Si hagués sabut que el buscaven per homicidi no l'hauria acollit a casa".

L'autor dels fets estava en cerca i captura al seu país en el moment que va tenir lloc el crim. Diversos agents dels Mossos d'Esquadra que van fer-se càrrec de la investigació van poder saber que, tot i que el processat no tenia cap registre policial a Espanya, sí que tenia una llista d'antecedents a Moldàvia. Concretament, tenia una condemna per un robatori amb violència, dues condemnes per lesions i dues per vandalisme, una de les quals havia motivat una cerca d'ordre i captura que estava vigent en el moment que es va cometre l'assassinat.