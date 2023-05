L'Ajuntament de Manresa celebra aquest dijous a la tarda el seu últim ple del mandat abans de les eleccions municipals del 28 de maig. La sessió no ha començat com és habitual, sinó que s'ha dut a terme un minut de silenci en record de la dona embarassada de 31 anys morta a Manresa el passat 6 de maig a mans de la seva parella. El minut de silenci s'ha fet per acord de tots els grups municipals i després de la declaració de tres dies de dol a la ciutat que va decretar l'Ajuntament després de la detenció de la parella de la víctima aquest dilluns.

El dimarts ja es va fer un minut de silenci davant l'ajuntament de Manresa per condemnar els fets. Un home, la parella de la víctima, va ser detingut dilluns com a presumpte autor de la mort de la dona. La investigació dels Mossos d'Esquadra assenyala que l'home hauria fingit que la dona havia caigut per uns graons quan realment l'hauria matat ell. La investigació dona per corroborat que el detingut era una "persona agressiva, que agredia de forma habitual a la víctima, que fins i tot l'havia retingut en algunes ocasions per evitar que la gent veiés les marques de violència que ell li havia provocat", i que mostrava una actitud "gelosa, controladora i possessiva".