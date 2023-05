Els Mossos d'Esquadra han presentat una radiografia de la violència sexual que s’ha produït a Catalunya entre el mes de gener i el d’abril del 2023. Les denúncies, que ascendeixen a 1.247, han augmentat el 19% en relació amb el mateix període del 2022, fet que confirma una tendència a l’alça després de la pandèmia. Una de cada tres, a més, l’ha presentat una víctima que ha patit una penetració en contra de la seva voluntat. I, segons alerta la policia catalana, un 60% de tots els casos es produeixen per part “d’autors coneguts” en entorns que la víctima considera “segurs”.

Per primera vegada, ha aclarit el comissari Ramon Chacón, cadascuna de les denúncies s’han desglossat per més de 300 variables i han aflorat aspectes que no poden comparar-se amb anys anteriors però sí que permeten conèixer millor quines característiques presenten els delictes que es cometen contra la llibertat sexual. La portaveu Montse Escudé, per la seva banda, ha subratllat en la mateixa roda de premsa que s’han de «desmitificar» alguns relats sobre les violacions grupals i la submissió química, que, malgrat la gravetat, no resulten tan significatius si es posen en el context del total de casos que es registren.

Submissió química

En aquests primers quatre mesos, per exemple, s’han registrat 13 casos d’agressionssexuals per submissió química. És a dir, agressors que han drogat deliberadament les víctimes amb la intenció d’adormir-les per inhibir-ne la voluntat, un fenomen que, en contraposició a les 1.247 denúncies presentades en total, ha generat una «gran psicosi social», en paraules de Chacón. Només en dues d’aquestes, a més, la droga s’ha introduït a la copa de la víctima a l’interior de la discoteca. La resta de submissions han tingut lloc lluny de l’oci nocturn. Sobretot han passat a l’interior de domicilis, situacions en què els violadors que droguen són parelles o exparelles. Aquests números es corresponen amb la declaració de les víctimes, però no estan contrastats amb anàlisis clíniques.

Les dades sí que avisen altres institucions com l’Hospital Clínic, centre de referència per a dones que han sigut violades a Barcelona: la majoria dels casos d’atacs contra víctimes en estat de semiinconsciència no es corresponen amb una droga abocada a la copa de manera discreta, sinó amb situacions en què l’agressor s’aprofita de la vulnerabilitat de la dona perquè ha begut massa o ha sigut enredada per beure massa. En conseqüència, els esforços s’han de dedicar a prevenir aquests segons atacs i relativitzar el risc de patir els primers.

Violacions grupals

Més xifres. El 4% dels fets denunciats són violacions grupals (quan hi intervé més d’un autor). A l’ampliar el zoom sobre aquestes 58 denúncies, només el 6% han passat en establiments d’oci nocturn i, en tots els casos, han sigut tocaments perpetrats per grups. El concepte de ‘manada’, per Escudé, remet a grups d’homes «que surten a caçar i que actuen coordinadament» i no es correspon amb la realitat.

Chacón, a càrrec de la Comissaria General d’Investigació Criminal, ha detallat aquests casos de violència grupal que, segons ha avançat, no presenten un patró definit. En la majoria de casos eren entre 2 i 3 homes, en un 25% de les denúncies van utilitzar la violència física i en un 34%, tots els membres del grup van violar la víctima. En la meitat de casos, la dona coneixia els agressors del grup.

Quan es tracta de menors, sovint la violència grupal comença com a casos de ‘bullying’. Chacón ha explicat que en la desena de denúncies recollides en aquests quatre mesos i que han protagonitzat nens s’observa que, sovint, són menors que assetgen una víctima i acaben agredint-la sexualment per humiliar-la. Si, de nou, se centren els esforços a prevenir l’assetjament escolar en lloc de tractar-lo com a delictes sexuals s’estarà actuant sobre l’origen real.

En altres casos, la violència sexual en grup s’ha desencadenat en un context de robatoris amb violència: joves que després d’amenaçar amb navalles una dona, i quedar-se amb les seves pertinences, han acabat fent-li tocaments.

Xarxes socials

Només un 33 de les denúncies són de dones que han patit violència sexual amb un home que havien conegut a les xarxes socials, una xifra que inclou els contactes que han començat amb les aplicacions de cites. Quan la víctima és capaç de facilitar la identificació de l’agressor, s’inclouen aquests agressors en el percentatge d’autors coneguts.

En els últims quatre mesos, el 60% de les denúncies han recaigut sobre homes que les dones coneixien, que, majoritàriament, pertanyien al seu entorn de confiança.

La violència sexual és un «fenomen complex» i no resulta fàcil «conèixer-lo», ha admès Chacón. Els Mossos van activar l’estiu del 2022 un pla específic per combatre-la en entorns d’oci nocturn –un lloc on succeeixen només el 14% dels casos denunciats– i també per començar a recollir declaracions i introduint-les de manera que després resulti possible extreure intel·ligència policial, com la que han presentat aquest dimarts.