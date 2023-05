La fiscalia demana un any i sis mesos de presó per a un agent dels Mossos d'Esquadra de Manresa per un presumpte delicte d'abús sexual. Segons l'escrit del fiscal, els fets van tenir lloc el 14 de desembre de l'any 2020 a les 8.45 h a la comissaria de Manresa. L'acusat, amb un "ànim libidinós", va "aproximar els seus genitals a la víctima sense el seu consentiment".

Segons sosté la fiscalia, els fets van passar "mentre tots dos estaven treballant, en la seva qualitat d'agents del cos policial". El fiscal també demana per a l'acusat dos anys de llibertat vigilada amb la prohibició d'apropar-se a una distància inferior de 500 metres de la víctima i també li prohibeix comunicar-se amb ella. El judici se celebrarà l'1 de juny a l'Audiència de Barcelona.