Un home de 48 anys i 250 quilos de pes amb síndrome de Diògenes ha estat rescatat aquest dimecres d'un pis del Prat de Llobregat pels Bombers de la Generalitat, segons informa la periodista Anna Punsí al seu compte de Twitter. L'home ha trucat a primera hora del matí al telèfon 112 avisant que no es trobava bé. Quan el cos de rescat ha arribat a l'indret no ha pogut accedir a l'immoble per la porta per la quantitat d'escombraries acumulada que hi havia. Ha calgut rebentar una finestra i apuntalar el sostre per poder entrar, i han comprovat que l'home vivia en condicions de salubritat molt adverses. Ha estat rescatat per la mateixa finestra amb una grua en una operació que ha durat diverses hores. L'home no sortia del pis feia 3 anys.

Què és la sindrome de Diògenes? Es tracta d'un trastorn del comportament que es caracteritza per la total deixadesa personal i social, així com per l'aïllament voluntari en la pròpia llar i l'acumulació de grans quantitats d'escombraries i desaprofitaments domèstics. La periodista acompanya les informacions que publica amb vídeos del rescat, que mostren una muntanya de bosses d'escombraries acumulada a la façana de l'edifici davant d'una grua que les ha anat traient de dins del pis per la finestra rebentada, abans no s'ha pogut rescatar l'home. L’home de 48 anys que convivia amb tones de deixalles al Prat de Llobregat no tenia fitxa oberta als Serveis Socials segons fonts de l’Ajuntament @ajelprat. Ha trucat al 112 perquè havia caigut dins de casa. Policia Local, @bomberscat i @semgencat no han pogut entrar per la porta pic.twitter.com/HLGRFOz50C — Anna Punsí (@punsix) 24 de mayo de 2023 També explica que els Bombers han relatat una situació de salubritat extrema, fins al punt que s'han hagut de posar vestits especials per rescatar l'home, que tenia una cama gangrenada.