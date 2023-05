Els veïns del número 3 del carrer Còrsega de Sant Vicenç de Castellet han vist la seva nit interrompuda per un incendi al traster de l'edifici. Situat en la tercera planta, un foc va originar-se en l'habitacle aquest dijous al vespre. Bombers va rebre l'avís a les 20.30 h i hi va enviar set dotacions. Els veïns, tot i no arribar el fum als habitatges, van abandonar l'edifici pel seu propi peu abans de l'arribada dels serveis d'emergències.

Bombers finalment va extingir les flames, que no van provocar més afectacions, i van ventilar tot l'edifici abans de tancar el servei.