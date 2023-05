Un home mort i una dona ferida és el balanç d'un tiroteig aquest dijous a la nit en un bar del barri de Sant Roc de Badalona. Segons els Mossos d’Esquadra, els fets van passar sobre les 23:00 h quan els agents van rebre un avís segons el qual hi havia dues persones ferides de gravetat. Un cop al lloc dels fets els agents van constatar que hi havia un home i una dona que presentaven signes de violència. Efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) desplaçats al lloc van certificar la mort de l'home i van traslladar la dona a un centre hospitalari en estat greu. L'Àrea d'investigació Criminal de la Regió Policial Metropolitana Nord ha obert una investigació per esclarir les circumstàncies. El cas es troba sota secret de les actuacions.

Si bé la policia confirma que hi ha hagut una víctima mortal i una persona ferida, de moment no parlen de trets. Fonts testimonials han explicat a l'ACN, però, que se'n van sentir, detallant que els fets van passar al local Serie1 Bar Dominicano, i que una de les persones que els hauria rebut trets és el propietari del local. Un veí de l'immoble on ha tingut lloc el succés, al número 183 del carrer Marquès de Mont-roig, afirma que poc després de les onze ha sentit tres trets. Mossos i serveis sanitaris s'han adreçat a l'indret i cap a dos quarts de dotze de la nit han tret una persona ferida en llitera. Altres testimonis que eren al bar han explicat que l'autor dels trets ha entrat al local amb un casc de moto posat, ha disparat i tot seguit ha marxat. Els veïns també relaten que es tracta d'un bar conflictiu on anteriorment ja hi havia hagut baralles, discussions i algun apunyalament.