La mestra acusada de rentar la boca amb sabó a dos alumnes de tercer de primària d'una escola de Bellver de Cerdanya nega haver-ho fet, en contra del que li atribueixen un grup de pares en un escrit de denúncia que van enviar a l'associació de familiars d'alumnes. Aquest diari va corroborar l'existència d'aquest escrit amb la direcció del centre. En una nota enviada a Regió7, la mestra assegura que només va fer servir l'expressió "en sentit figurat i il·lustratiu" per recriminar el comportament d'un els alumnes. Segons ella, no es va tractar d'una acció real, sinó d'una amenaça per reconduir la seva actitud.

Els fets van tenir lloc el 21 d'abril passat, quan la mestra estava fent classe als alumnes de 3r de primària. En un moment donat de la classe, segons explica la mestra, una de les alumnes es va aixecar del pupitre i va dir-li, literalment, "l'A. diu que el K. em ficarà la polla pel cul". Per aquest motiu, a continuació la mestra es va dirigir al K. "manifestant-li que no es podia creure el que havia escoltat i que 's'hauria de rentar la boca amb sabó', fent servir l'expressió coneguda popularment per recriminar el comportament de l'alumne".

En aquest sentit, la mestra apunta que "en la condició de professora de la classe en què succeeixen aquests fets i en clar propòsit d'assistir a la menor que li havia confessat aquestes expressions, va verbalitzar la frase anterior en sentit figurat i il·lustratiu al menor com a retret al que havia expressat". Per aquest motiu, "nega expressament que insultés, menyspreés els menors o els obligués a rentar-se la boca amb aigua i sabó, limitant-se a expressar la frase ressenyada de manera literal".

L'educadora també nega tots els altres fets que s'expliquen en l'escrit que van fer alguns pares per denunciar el comportament de la professora. En aquest escrit afirmaven que la mestra "sovint els parla amb un to que no és l'adequat, els menysprea davant la resta de la classe, els fa sentir malament, els amenaça verbalment, provocant que alguns dels nostres fills no se sentin del tot tranquils i no vulguin assistir a classe" i també que "no era un fet aïllat i "que el curs passat també hi va haver problemes amb aquesta mestra amb altres grups classe del centre". Ella ho nega rotundament.