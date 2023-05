Els Bombers de la Generalitat han treballat aquesta matinada en l'incendi d'un contenidor a Manresa. El foc s'ha produït al voltant de la 1 de la matinada a la carretera de Santpedor i ha afectat un contenidor de paper. Un vehicle del cos dels Bombers ha treballat en les tasques d'extinció.

Aquest no és l'únic servei que ha efectuat aquesta matinada el cos. Durant la matinada també s'ha rebut un avís per un foc en dues barraques de pagès plenes d'eines del carrer Concòrdia. Dues dotacions s'han dirigit fins al lloc dels fets per sufocar les flames.