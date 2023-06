Violent, agressiu i amb nombrosos antecedents penals. Mai acceptava un no. Va conviure durant dies amb els cossos sense vida dels seus inquilins. Els va desmembrar, els va introduir en bosses d'escombraries i, després, en unes maletes que va repartir per diferents indrets. El seu macabre crim va sortir a la llum gràcies a tres joves, una aventura, i uns vídeos de TikTok. Es diu Michael Lee, té 65 anys i està condemnat a 46 anys i vuit mesos de presó.

19 de juny de 2020. Tres joves decideixen viure una aventura i acabar amb la rutina. Obren Randonautica, una aplicació -en aquell moment de moda-, que genera coordenades a l'atzar per animar a conèixer racons nous. El reclam és l'aventura, el misteri; l'objectiu: formar part d'un joc de cerca en el qual el protagonista ets tu. Aquell dia, a Seattle, als Estat Units, els tres nois ho van ser. Els tres joves van arribar al punt marcat i van trobar una maleta. En obrir-la, es van quedar en estat de xoc: contenia restes humanes. No era part de cap joc, era real. La investigació policial va revelar que les víctimes eren dos joves que figuraven a la llista de desapareguts des de deu dies enrere. Van descobrir que la parella s'havia retardat en els pagaments i que l'assassí va ser el seu propietari, que va anar a cobrar el lloguer i va acabar matant als seus inquilins.

"On anem?", l'aventura dels qui van trobar els seus cossos, començava així. L'app va marcar un punt a Seattle, pròxim a la zona costanera prop del mercat de Pike Place. Començava el joc i van començar, també, els vídeos de TikTok. Les dues aplicacions són el tàndem perfecte, la segona és necessària per explicar el que succeeix en temps real. Els tres joves caminaven, sense sobresalts, tot transcorria amb normalitat.

De fons, a les roques, veuen una maleta. De color negre, tancada. "Hi haurà diners?", es preguntaven. Van anar a mirar-s'ho. Van saltar cap a les roques. Amb por, la van intentar obrir: "Tan aviat com la van obri, l'olor era aclaparadora", van dir. Hi havia una bossa d'escombraries.

Fent broma, van publicar un nou vídeo al costat de la maleta. "Trucarem a la policia, per veure si hi ha un cos humà o és només menjar".

Van trucar, sense creure realment que la seva sospita fos real. Ho van fer a cop de vídeo, un més. Els agents van confirmar l'horror: a l'interior hi havia un cos humà trossejat. Es va acabar el joc, es va convertir en l'escena d'un crim de veritat.

Comença la investigació

"La policia ha obert una investigació després que aquesta tarda s'hagin localitzat diverses bosses que contenien restes humanes. Els nostres agents van arribar al lloc després de rebre una trucada alertant d'una borsa sospitosa a la platja. S'ha trobat una segona bossa a l'aigua. Una vegada confirmat que les restes són humanes, comença la investigació", va anunciar la policia de Seattle hores més tard. Tres dies després, els investigadors van trobar una altra maleta, en una zona pròxima. Hi havia més restes. Humanes, també.

Llavors, el vídeo de TikTok dels joves ja s'havia fet viral. La suma, abans d'esborrar-lo per no ferir sensibilitats, va aconseguir els 30 milions d'espectadors.

Onze dies més tard, els agents van confirmar la identitat de les dues víctimes: eren Jessica Lewis i Austin Wenner, 35 i 27 anys. Des del dia 9 de juny (deu dies abans de la troballa), s'havia denunciat la seva desaparició.

Ferides de bala i cops

Jessica, 35 anys, mare de quatre nens. Havia treballat en un centre cuidant a persones amb discapacitat. Austin, 27, estimava la naturalesa, les activitats a l'aire lliure. Portaven junts gairebé nou anys, s'havien mudat a una habitació mesos abans -sis-, per passar junts el confinament provocat pel coronavirus. No tenien conflictes, zero antecedents.

La policia va interrogar al seu cercle. A priori, tot estava obert. No hi havia fil ferm d'on estirar. Diversos testimonis, des de l'inici, van assenyalar Michael Lee. Els joves havien dit a persones del seu entorn que el propietari de la casa estava "una mica boig", recull la investigació.

Mentrestant, el forense va confirmar que ella havia mort a causa de diversos trets; ell presentava una ferida de bala en el tors, mortal. Tots dos presentaven, a més, múltiples cops. Havien estat esquarterats després.

Discussió pel lloguer

Els investigadors van acudir al domicili de les víctimes. Els va obrir la porta el Michael. Un senyor de 62 anys en aquells dies, faccions dolces, que, en certa manera, recordaven a Santa Claus. En Michael els havia llogat l'habitació. Va dir no saber res de la Jessica ni de l'Austin, tot i que va afegir que havien discutit perquè es retardaven en el pagament del lloguer, i que, des de llavors, no els havia tornat a veure.

En Michael ho tenia tot perfectament lligat, va mostrar calma. Pensava que no hi havia res que l'incriminés. Els nervis van començar quan els agents van recórrer l'habitació: feia olor de net, hi havia forats de bala, un rastre de sang i una capa de pintura fresca cobria la paret.

Li van preguntar si tenia alguna cosa a explicar, la sang la va atribuir a un tall, d'ella; de les bales no va tenir res a dir. Va ser detingut l'agost de 2020 i va ingressar a la presó, a l'espera de judici.

"Psicòpata"

Lluny del seu aspecte vulnerable, el currículum criminal de Michael Lee albergava diferents delictes. Era brusc, violent i agressiu i, segons denúncia la tia de la Jessica, va intentar atemorir-los més d'una vegada.

Davant mitjans de comunicació estrangers, la dona va assegurar que, a vegades, l'home deixava tancada a la parella i fins i tot va arribar a trencar-los el cotxe. "Va matar un gos davant d'ells i va deixar el cadàver fora durant tres dies per espantar-los", assegurava la dona. "Va colpejar aquest gos amb un martell fins a matar-lo perquè va atrapar a un dels seus pollastres... És un maleït psicòpata".

"Si us plau, no facis això"

Són proves circumstancials, va assegurar. La policia no va trobar l'arma del crim. En Michael, convençut que no hi hauria proves que el poguessin assenyalar, va negar els fets.

Els investigadors, i el fiscal van ser contundents en seu judicial: la nit en la qual el telèfon de la Jessica es va apagar (9 de juny), uns veïns van telefonar a la policia després de sentir trets i un home que cridava: "si us plau, no facis això, només deixa'm marxar", a la casa dels tres.

La maleta en la qual van aparèixer les restes pertanyia a l'assassí i els investigadors creuen que no va cometre el crim ell només. "L'acusat, probablement amb l'ajuda d'uns altres, va desmembrar les dues víctimes després de matar-los", afirma l'escrit d'acusació del fiscal. La investigació forense, en aquesta línia, va exposar que "pot haver-hi diverses persones involucrades a causa de la forma en què les víctimes han estat desmembrades". Els talls eren "desorganitzats" i semblaven haver-se fet de diferents maneres amb diferents eines.

L'amo de la Jessica i l'Austin va ser declarat culpable en el judici celebrat contra ell i va ser condemnat a 46 anys i 8 mesos de presó. La sentència recull que Michael Lee va posar fi a la vida dels seus inquilins perquè, segons assegura ell, li devien un mes del lloguer. Després, va conviure nou dies amb els seus cadàvers. El seu telèfon el situa el 18 de juny a la costa en la qual, el dia 19 -un dia després- tres joves van jugar a investigar i van descobrir l'horror que va quedar registrat en un vídeo de TikTok.