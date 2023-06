El vigilant d’explotació de les mines de Súria que hi havia a la zona de l’accident que va tenir lloc el passat 9 de març on van morir tres geòlegs hauria estat suspès temporalment de sou i feina per l’empresa, Iberpotash, segons ha informat el canal 3/24. Segons aquesta informació, les víctimes van entrar a la galeria sense saber que unes hores abans, al torn de nit, havia caigut una roca de 20 quilos. Els miners ho haurien advertit al vigilant, però aquest no ho hauria anat a comprovar ni hauria fet arribar la informació al torn entrant, dins del qual hi havia els geòlegs. En la mateixa peça informativa s’explicita que el sindicat Comissions Obreres, un dels que té representació al comitè d’empresa, considera que la companyia ha agafat el vigilant com a cap de turc i denuncia una sobrecàrrega de feina.

Segons fonts d'ICL, s'ha decidit apartar-lo perquè "va incomplir amb algunes de les seves responsabilitats", però l'empresa ho desvincula de l'accident. "No és causa-efecte", ha insistit. La mesura, que és temporal, es mantindrà fins que es vegi l'evolució del cas. ICL ja va admetre que hi ha van haver errors de comunicació, però sempre els ha desvinculat. Segons la investigació judicial, els geòlegs van morir quan els va caure una part del sostre de 2 tones. Van entrar a la galeria sense saber que unes hores abans, en el torn de nit, ja havia caigut una roca de 20 kg.

El treballador que ha estat suspès és un vigilant d'explotació. Són els que reben la informació del que passa a cada galeria que s'excava i vetllen per la seguretat dels treballadors. Segons la investigació judicial, els miners van advertir verbalment al vigilant i també ho van deixar per escrit, però el protocol va fallar.

L'empresa ha assegurat a l'ACN que els errors que va cometre el vigilant no tenen res a veure amb l'accident. Segons asseguren, l'incident era "imprevisible" perquè els geòlegs haurien entrat igualment a la galeria perquè la seva feina era inspeccionar.

Tal i com va explicar Regió7, segons les conclusions de l'informe dels Mossos d'Esquadra, els tres geòlegs que van morir el 9 de març a l'interior de la mina de Cabanasses no van ser alertats que el sostre d'on els va caure el llis de carnalita era inestable. 80 minuts abans de l'accident ja havia caigut una roca d'uns 20 quilos just al costat, només a uns 2 metres, d'on van tenir lloc els fets. L'estudi del cos policial considera que hi va haver una cadena d'errors i negligències que van propiciar el fatal desenllaç dels tres geòlegs, Oscar Molina, Daniel Álvarez i Victoriano Pineda. A l'informe elaborat per l'empresa i beneït per la Generalitat, ja s'explicava que s'havia produït un despreniment previ. Tanmateix, llavors es va assegurar que la pedra havia caigut a uns 8 metres de distància i que ni tenia relació amb l'accident mortal ni l'havia provocat. Aquesta informació no s'havia comunicat als tres geòlegs traspassats per l'incident.

La primera pedra va caure a les 6.15 h. En aquell moment, un miner experimentat va creure que la zona no era suficientment segura, va retirar la màquina i va informar al vigilant de l'explotació que havia caigut una pedra i que no es fiava del sostre. A més també ho va deixar per escrit amb el missatge en què hi deia "Ojo, techo!!!". L'alerta, però, mai va arribar els geòlegs, que en aquell moment ja es trobaven treballant dins la mina i que, 80 minuts després de la caiguda de la primera pedra, van ser víctimes d'un llis de carnalita d'1,90 tones en aquell lloc.