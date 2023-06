Es diu Miguel Ángel Santos, té 33 anys i ha desaparegut. L'alerta és màxima: camina espantat pels carrers. Sense rumb, sense saber bé on ni per què. Des del passat 4 de juny ningú sap on està. Miguel Ángel havia acudit a l'Hospital Universitario Virgen de Valme (Sevilla) afligit d'un fort dolor al pit i ansietat. D'allà en va sortir fugint, sense documentació, sense diners i vestint la roba de l'hospital.

"Han passat 13 dies", lamenta la seva família a CAS OBERT, portal de successos i recerca de Prensa Ibérica, grup al qual pertany aquest diari, "i no hi ha res que ens porti cap a ell". L'última pista fiable l'aporta un vídeo gravat a les poques hores que desaparegués. Una dona el veu entrant en un terreny de la seva propietat. El convida a abandonar-lo i, com que ell no contesta i se'l veu desorientat, la dona grava un vídeo amb el seu telèfon mòbil. Es tracta d'un solar pròxim a l'hospital. Aquest vídeo, al costat de les seves fotos, podria ser clau per a la seva localització. L'alerta és màxima: no es trobava bé.

"Miguel Ángel apareix desorientat, pel seu comportament sembla que no és ell… però és ell. Pensem que va entrar en aquest solar creient que era la seva casa. Se'l veu molt malament… Ell està malament, ell no és així… però, sens dubte, el noi del vídeo és ell", lamenta la seva família. "La pobra dona es va posar nerviosa, espantada, clar estava dins la seva propietat… i ho va gravar".

Un dia abans: a l'hospital

"Des de fa uns dies Miguel Ángel no es trobava bé", explica Pablo, el seu oncle. Tres mesos abans havia deixat Sevilla i posat rumb a Eivissa per a anar a treballar. "Va aconseguir una feina de pintor en un hotel a peu de platja, però al cap de dos mesos va tornar. A l'illa va començar a trobar-se malament. Abans de tornar a Sevilla va anar a Urgències, a Eivissa". Li van receptar una medicació per a l'ansietat.

"El divendres, dos dies abans d'escapar-se de l'hospital, el meu nebot va parlar amb una amiga seva per a demanar-li ajuda. Deia que l'estaven seguint per a matar-ho". Pors irracionals, nervis, "tenim la sensació que tenia mania persecutòria, encara que no està diagnosticat, ni havia tingut problemes d'aquest tipus abans. Va començar a caminar mirant sempre cap endarrere, amagant-se...".

El dissabte (3 de juny), els seus germans decideixen portar-lo a l'hospital. "Es va quedar ingressat en observació i el diumenge al matí, quan el van anar a veure al voltant de dos quarts de nou, Miguel Ángel ja no hi era".

La família ha rebut moltes trucades en les quals asseguren haver-ho vist a Còrdova, Benidorm, Grazalema... però no s'ha pogut comprovar

Família i investigadors sol·liciten màxima difusió per a ajudar en la seva cerca i localització. Es tracta d'una desaparició que es converteix en inquietant, de risc extrem, ja que és una persona vulnerable. "Des que va desaparèixer, no pren la seva medicació".

La seva foto es comparteix a les xarxes, l'alerta es difon com la pólvora i un batalló de gent, la seva gent, l'espera des de fa tretze dies. Hi ha hagut moltes trucades en les quals asseguren que l'han vist: "Grazalema, Còrdova, Benidorm… però no s'ha pogut comprovar". El descriuen, en la seva majoria, amb la mateixa roba d'hospital, encara que algunes persones deien que s'havia canviat.

Miguel Ángel Santos mesura 1,70, té complexió normal, cabells arrissats -generalment amb un monyo- barba i ulls verds. No està bé.