Van a apagar un foc a Castellterçol i s'hi troben un ritual

Poc es podien pensar el grup de voluntaris de l'ADF Els Cingles del Moianès que la columna de fum detectada al mig del bosc, a Castellterçol, formava part d'un ritual que estaven fent un grup de cinc persones. És el que va passar aquest dissabte a la nit en una zona de difícil accés a prop d'un mas molt aïllat conegut com El Vilet.

A les 9 del vespre, un veí de la masia del Pla Gaià va avisar el coordinador de l'Associació de Defensa Forestal del Moianés, ADF Els Cingles, formada per Collsuspina, Sant Quirze, Granera, Castellcir, Castellterçol i Moià, que des de casa seva veia una columna de fum al mig del bosc. El coordinador va avisar de seguida un voluntari que viu a la casa L'Argemira, relativament a prop del mas El Vilet, que es va acostar fins a on hi havia el fum camp a través. Quan va arribar al lloc dels fets es va trobar una foguera en un camp, a cinc metres del bosc, i que, al seu voltant, hi havia una persona tocant un instrument de percussió de llauna i quatre més ballant, i que anaven mig despullades. "Amb una mena de llençol i un d'ells amb una camisa llarga".

Veient el pa que s'hi donava, el voluntari va avisar els companys de l'ADF i, tres d'ells, amb una Pick-up van anar-hi, tot i les dificultats per arribar, perquè és un lloc molt inaccessible. Un cop allà, on van fer cap a les 10 de la nit, després de mitja hora de trajecte, van apagar la foguera i van fer una zona de seguretat al voltant.

Posteriorment, va arribar una dotació dels Bombers, que també van rebre l'avís. Com que no van poder avançar amb el camió perquè el camí és molt estret, van fer un tros a peu i l'ADF els va anar buscar amb el vehicle. Un cop al lloc dels fets, van confirmar que la foguera estava ben extinguida i que no hi havia perill. Com van poder, es van fer entendre amb els protagonistes del ritual per fer-los veure que no podien fer foc de cap manera. Segons la font de l'ADF, ells els van explicar que feien un ritual i que al seu país es permès.

Ni els Bombers, que van aixecar acta, ni la font de l'ADF no han pogut especificar les nacionalitats del petit grup, que tot fa pensar que feia el ritual coincidint amb l'entrada al solstici d'estiu, i que fan estada a El Vilet. Previsiblement, es tractaria de persones de l'est d'Europa.

A la mitjanit, Bombers i ADF van donar la intervenció per acabada.

El Vilet, segons les mateixes fonts, és una casa on sovint s'allotgen persones arribades de tot el món que volen desconnectar enmig de la natura. Hi elaboren cosmètics amb plantes i hi van a fer meditació, entre d'altres. Es tractaria de la mateixa casa on el 2018 va ser detingut Jos Brech, de 55 anys i d'origen holandès, acusat d'haver violat i d'haver matat un infant d'11 anys d'edat l'any 1998, al seu país. Va ser identificat per un altre turista holandès que també s'allotjava a la casa, que és qui va donar l'alerta.

La font de l'ADF assegurava avui que els propietaris de la casa mai no han geenerat cap problema.

Assegut en una cornisa

A banda de la rocambolesca història a Castellterçol, a la Cerdanya, aquest diumenge al migdia, a la Roca de l'Ordiguer, una muntanya de 2.346 situada al municipi de Montellà i Martinet, un home de 26 anys que estava fent una excursió s'ha equivocat de ruta i ha acabat assegut a la cornisa de la muntanya sense poder anar endavant ni endarrere, fins al punt que ha hagut de trucar als Bombers, que han rebut l'avís a 1/4 de 12 del migdia i hi han enviat l'helicòpter del GRAE per rescatar-lo i deixar-lo al Prat de Cadí una hora més tard.

A Monistrol de Calders, al torrent de l'Om, una dona ha trucat als Bombers passades les 11 del mati d'aquest diumenge perquè hi havia un home estès a terra, possiblement per un cop de calor. Dues dotacions terrestres s'han desplaçat fins al punt on els ha dit. Allà, han trobat un grup de vuit persones. L'home afectat no es podia posar dempeus perquè queia. L'han portat amb el vehicle fins a una ambulància, que l'ha anat a recollir i l'ha traslladat a l'hospital.