El balanç dels delictes criminals del 2022 indica que a Manresa hi va haver 4.148 infraccions penals de diversos tipus. Però aquesta dada no indica si Manresa es pot definir com una ciutat perillosa o amb un alt risc de criminalitat. En la comparació amb altres municipis de la regió central amb més de 20.000 habitants, Manresa és la que registra més delictes per cada 1.000 habitants només per darrere de Martorell, que en va tenir 56,24. La segueixen Vic (48,25), Igualada (45,7), Esparreguera (21,68), Olesa de Montserrat (19,24) i Manlleu (16,37).

El recull dels delictes publicat pel Ministeri d’Interior es fa computant les dades emeses pels diferents cossos de seguretat que treballen en el territori analitzat. En el cas de Manresa, com en els altres municipis catalans, es fa amb les dades de Mossos, Policia Local i Guardia Civil. Agafant com a referència la comparació amb Catalunya, és més viable que sigui Manresa la que surti guanyant per la diferència de població, però si es fa aquesta comparació amb municipis similars, les diferències canvien. Per exemple, si es compara amb Vilanova i la Geltrú, un municipi amb una població similar a la de, Manresa és Vilanova la ciutat que té millors xifres, però si es fa amb Rubí, és la capital del Bages.

En tot cas, la tendència és que els municipis amb més habitants també tenen un major nivell d’infraccions penals. En tot cas, Manresa va registrar 53,55 delictes per cada 1.000 habitants l’any passat mentre que a Catalunya la mitjana és de 61,31 i a la província de Barcelona augmenta fins a 63,34.

Es dona el fet, però, que a Manresa els delictes per habitants es troben en el seu màxim punt en els últims 7 anys. Llavors, al 2016, hi havia 41 delictes per cada 1.000 habitants, 13 menys que en l’any 2022. La tendència, però, és general ja que tots els municipis comparats amb Manresa han viscut la mateixa tendència.

Un lleuger augment a Manresa

Pel que fa a la variació de delictes respecte el 2019, l’últim any sencer sense pandèmia, a Manresa la delinqüència va augmentar, però molt lleugerament, un 5,6%. Tot i això, destaca la reducció dels delictes que més preocupen a la ciutadania com els robatoris amb violència i els robatoris amb força a locals o domicilis.

Seguint la tendència general, el delicte que més va créixer en percentatge a la capital del Bages va ser la ciberdelinqüència. El 2022 hi va haver 63.563 delictes d’aquest tipus, més de 20.000 més que els que hi va haver el 2019. Això indica que es tracta d’un increment del 52,9%. També va destacar el creixement pel que fa als robatoris de vehicles. L’any passat es van sostreure 37 vehicles a Manresa, 11 més que durant el 2019. L’evolució d’aquest delicte a Manresa contrasta amb la mitjana de Catalunya, on ha disminuït un 23,5% aquest tipus de delicte en els últims tres anys.

Pel que fa als robatoris amb violència, es van reduir en 33,3%. També va millorar la situació pel que fa als delictes contra la llibertat sexual (-23,3%) i els robatoris amb força a domicilis o establiments (-20,5%).

Pitjors números a Igualada

La capital de l’Anoia va registrar un índex de criminalitat de 46 delictes per cada 1.000 habitants, sent aquesta la xifra més alta des del 2016. Preocupa l’increment dels delictes contra la llibertat sexual que hi va haver l’any passat respecte el 2019. Fa tres anys es van registrar 12 delictes d’aquesta tipologia mentre que l’any passat en van ser 23, un 64,3% més.

També van augmentar de forma destacada, en un 43,9%, els robatoris amb força a domicilis, però per altra banda van disminuir lleugerament els furts, que de fet és el delicte més realitzat a Igualada pel que fa a números absoluts, i el tràfic de drogues, amb un 20% menys.

I, com va passar a nivell general, també va créixer molt la cibercriminalitat, fins a un 48,5% respecte al 2019. De fet, aquest tipus de delictes és una de les principals preocupacions dels Mossos d’Esquadra degut al creixement d’aquest tipus de delicte.