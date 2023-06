«No hi ha dades objectives d’intoxicació aguda per cadmi o manganès». CAS OBERT ha accedit a l’informe forense definitiu en el cas obert per esbrinar si l’actor Luis Lorenzo i la seva dona, Arancha Palomino, van enverinar fins a la mort la tia d’ella, Isabel Suárez.

Dos pèrits, la doctora Maria Teresa Agüero i el doctor Javier Díaz han analitzat, a petició del jutge encarregat del cas, l’autòpsia que es va practicar a l’àvia després de morir el juny del 2021 a casa de l’actor i la seva parella, a Arganda del Rey (Madrid). També han estudiat les anàlisis toxicològiques que van determinar que la dona tenia concentracions de cadmi i manganès a la sang (200 i 20 vegades, respectivament, per sobre dels nivells normals), i també l’historial mèdic de la difunta, després que en el seu organisme també trobessin restes de quatre medicaments antipsicòtics.

Les seves conclusions contradiuen les del forense que va practicar l’autòpsia a la víctima. També l’acusació de la Guàrdia Civil, que afirma en els seus informes que Lorenzo i Palomino van traslladar la seva tia des del consell asturià de Grado, on vivia, fins a Madrid per «espoliar-la econòmicament» i, en no aconseguir-ho, van anar maltractant-la i aïllant-la fins a la seva mort. El jutjat d’instrucció número 9 d’Arganda del Rey manté investigats l’actor i la seva dona.

«DIFUSIÓ POSTMORTEM»

«La metge forense que va realitzar l’autòpsia va arribar a la conclusió d’intoxicació aguda per metalls pesants tenint en compte únicament els resultats obtinguts de la mostra de sang (de la víctima), els valors de referència de la qual han sigut establerts per a adults vius», afirmen els pèrits. I afegeixen que aquests resultats podrien deure’s al fet «que els resultats postmortem varien respecte a la ubicació del mostreig i l’interval entre la mort i la presa de mostres i als fenòmens de difusió postmortem i redistribució».

Els forenses rebaten la prova clau que ha sostingut l’acusació contra Lorenzo i Palomino fins ara, és a dir, la primera autòpsia que es va fer a la víctima: «el contingut de metalls alterats en un estudi postmortem no haurien de ser utilitzats com a únic indicador diagnòstic davant un cas d’intoxicació». I lamenten que «a causa dels escassos estudis realitzats (a la víctima), no pot determinar-se la causa exacta de la seva mort».

LESIONS PER CAIGUDES

Aquest nou informe també contradiu les acusacions de maltractaments de la parella cap a l’àvia. Els dos doctors apunten que al cos de la dona «només s’observen lesions físiques compatibles amb una caiguda i conformes als antecedents patològics (caigudes a repetició)».

També ofereixen una explicació sobre els medicaments que es van trobar en l’organisme d’Isabel Suárez: «Respecte de l’antidepressiu Mirtazapina, el mateix es troba en concentracions terapèutiques».

Els experts afegeixen: «Queda acreditat que la finada presentava antecedents de malalties cròniques com: hipertensió arterial, diabetis, tremolor essencial, ansietat, insomni, glaucoma i insuficiència venosa crònica. Des de l’any 2017 es reflecteixen episodis de caigudes casuals que poden relacionar-se amb el seu estat de salut. L’últim any de vida es diagnostica també un deteriorament cognitiu, de demència per Cos de Lewy».

Les conclusions del seu informe recolzen la tesi de la defensa de Lorenzo i Palomino: «Hi ha dades objectives que reflecteixen que hi va haver un bon seguiment facultatiu d’aquestes patologies, així com un bon seguiment de les pautes farmacològiques».