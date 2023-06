La Catalunya central s'ha despertat aquest divendres amb les conseqüències de l'episodi de fortes tempestes que va afectar ahir les comarques de l'àmbit de cobertura d'aquest diari. Els Bombers han rebut 65 avisos entre les deu de la nit de dijous i dos quarts de vuit del matí d'aquest divendres per incidents ocorreguts a la regió central. Pel que fa a la tipologia d'alertes, principalment han estat relacionades amb caigudes d'arbres i branques, tot i que també hi ha hagut algunes inundacions.

Principals incidències

El tram de la C-37, al seu pas per Sant Salvador de Guardiola, afectat per un despreniment de roques continua tallat aquest divendres al matí. Segons fonts del Servei Català de Trànsit, a causa de la incidència es fan desviaments per la C-37z. Ahir, l'aiguat que va caure el Bages van afectar especialment el municipi bagenc. La població va patir inundacions als seus carrers principals i accessos. En total, es van recollir 142 litres per metre quadrat.

El Bages ha estat la comarca més afectada per la pluja. La franja amb més activitat van ser les 15 hores, i també als volts de les 22-23 hores. Va ser en aquest darrer període on es van rebre més avisos per arbres caiguts en múltiples poblacions de la comarca. Alguns dels municipis on es van registrar incidències per branques i arbres caiguts van ser Fonollosa, Callús, Pineda de Bages, Castellnou de Bages i Santpedor. Al Pont de Vilomara, un arbre va caure a 2/4 de 12 de la nit al carrer Isard i es va enganxar en l'enllumenat públic, deixat el vial sense llum. D'altra banda, a Súria es van inundar els baixos d'una casa a tocar de les 11 de la nit. Un quart d'hora més tard, a causa de la pluja es va aixecar part d'una vorera al carrer Salvador Vancell. A Palà de Torroella, tres vehicles es van accidentar a la C-55 al voltant de les 11 per l'acumulació de pedres a la carretera.

A l'Anoia, el gran protagonista va ser el vent, que va provocar la caiguda d'un arbre a la plaça de la Creu a Igualada i va fer volar la teulada de plaques de plàstic d'un domicili a Piera.

D'altra banda, a l'Alt Urgell, els Bombers van rescatar a 3/4 de 9 de la nit tres vehicles atrapats per la calamarssada a Coll de Nargó.

Finalment, al Solsonès es va declarar un foc de llamp a Sant Bartomeu a 2/4 de 10 de la nit. La pluja va facilitar la seva extinció.

Totes aquestes incidències s'uneixen a les que es van registrar ahir. La tempesta va provocar talls a la C-55, que va quedar inundada des de Castellbell i el Vilar fins a Manresa (avui ja era reoberta al trànsit), corrents d'aigua a Manresa i un incendi de vegetació forestal a Castellfollit del Boix després de la caiguda d'un llamp.

Prop de 20.000 llamps

En aquest episodi, els xàfecs han anat acompanyats en molts casos de pedra i fortes ratxes de vent, però sobretot d'aparat elèctric. La xarxa de detectors de llamps de l'SMC (XDDE) ha detectat la caiguda de 19.336 llamps a Catalunya entre dijous i divendres a les 4:00 h.

Quina és la previsió per avui?

Protecció Civil manté l'Alerta del Pla Inuncat per la previsió d'una nova tongada de precipitacions intenses aquesta tarda i vespre, al litoral i prelitoral nord. No s'espera que el temporal afecti de nou les comarques de la regió central.