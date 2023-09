Gironella s'ha acomiadat avui de Maria Carme Gili en una cerimònia celebrada a una església de Gironella que ha quedat plena de gom a gom. Gili ha mort aquesta setmana als 59 anys d'edat després d'estar gairebé dos mesos hospitalitzada en ser víctima d'un atropellament que va patir al municipi del Berguedà el passat 21 de juliol causat per un conductor begut.

Els fets van tenir lloc la tarda del 21 de juliol al carrer Farguell de Gironella, a l'altura del número 3. Per causes que es desconeixen, un turisme va atropellar Gili al carrer. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís de l'incident i es van desplaçar al lloc dels fets. Allà hi van trobar una dona inconscient i el conductor del vehicle, que presentava signes d'haver consumit begudes alcohòliques. Per aquest motiu, se li va fer una prova d'alcoholèmia que va donar positiu amb un resultat de 0,42 mg/l d'alcohol en aire aspirat quan el màxim permès és de 0,30. Els Mossos van detenir l'home per conduir sota els efectes de l'alcohol i com a causant de lesions per imprudència greu.

Arran de l'impacte, la gironellenca va haver de ser traslladada d'urgència a l'hospital Parc Taulí de Sabadell, on va estar ingressada unes setmanes a la Unitat de Cures Intensives (UCI). Posteriorment va ser traslladada a l'hospital Alhtaia de Manresa i, després, al de Berga, on va acabar morint. Fonts properes a la víctima asseguren que, des de l'accident, mai va tornar a recuperar la consciència. El cas es troba en vies judicials.

Carme Gili portava més de 30 anys treballant a l'Ajuntament de Gironella, actualment com a recepcionista. "Era la veu de benvinguda de l'ajuntament", explica el batlle de Gironella, David Font, que assegura que era una persona molt estimada al poble. De fet, era gironellenca de tota la vida i el seu pare va ser l'últim agutzil del consistori del poble.