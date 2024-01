Montse Bacardit, nivòloga: «Molts accidents per allau estan relacionats amb el factor humà»

Quan Montse Bacardit (Sant Fruitós de Bages, 1980) es va traslladar a viure a la Vall d'Aran el 2004 per fer la seva tesi doctoral al Centre de Recerca d'Alta Muntanya poc es pensava que la seva vida acabaria girant entorn la neu. La passió que li va despertar l'ambient hivernal de les muntanyes la va portar fins al Centre de Lauegi del Conselh Generau d'Aran, dedicat a la predicció d'allaus, on fa catorze hiverns que treballa i on, segons assegura, "cada temporada és única".

Com es va començar a interessar per la nivologia?

Quan estava fent la meva tesi doctoral sobre els estanys de muntanya al Centre de Recerca d'Alta Muntanya, situat a la Vall d'Aran, vaig haver de fer molt treball de camp i això em va permetre conèixer la muntanya en les seves quatre estacions i descobrir la vida que hi ha a l'hivern. De mica en mica, em vaig introduir als esports de neu i als riscos associats a la seva pràctica i així vaig arribar al Centre de Lauegi d'Aran, dedicat a la predicció d'allaus.

Quin és el treball que fan des d'aquest centre?

La predicció d'allaus és una feina que requereix un seguiment continuat del mantell de neu. D'una banda, treballem amb la predicció local d'allaus a les dues carreteres més importants de la vall a l'hivern, que són l'accés al Port de la Bonaigua i l'accés al Pla de Beret, que estan molt exposades a allaus sobretot quan fa vent. D'altra banda, oferim el servei de predicció d'allaus de la Vall d'Aran, un butlletí regional adreçat als usuaris recreatius o als guies de muntanya que informa cada dia sobre el nivell de perill relacionat amb les allaus.

Al Pirineu s'han arribat a registrar grans allaus?

Temps enrere, les allaus que mataven les persones eren les grans allaus naturals. Hi ha el cas de l'allau que l'any 1803 va arrasar el poble d'Àrreu i va provocar la mort de disset veïns. Aquests episodis catastròfics van reduir molt durant el segle XX, quan van començar a sorgir més serveis de predicció de les allaus i més obres de defensa i protecció a les poblacions pròximes a les muntanyes. Això no vol dir, però, que una allau com la d'Arinsal del 1996 que va devastar boscos i edificis no ens pugui sorprendre, la naturalesa sempre és imprevisible.

Com influencia el clima actual en les allaus?

Hi ha una pila d'estudis que mostren que els episodis de grans allaus cada vegada són menys freqüents i que les mides de les allaus són més petites, però encara hi ha molta variabilitat anual i es necessita més temps per treure conclusions. El repte actual és saber interpretar l'estat de la neu amb uns patrons meteorològics cada vegada més canviants. Abans hi havia grans nevades que podien arribar a provocar una allau, però ara pot caure una nevada d'un metre i que l'endemà començar a ploure dalt de tot dels cims i això pot ser igual de perillós. Estem veient dinàmiques d'allaus que fins ara mai havíem viscut.

Quins són els tipus d'allaus que causen més accidents?

Actualment, entre el 80 i el 90% dels accidents són a conseqüència de les allaus accidentals, aquelles que són provocades per la mateixa acció humana quan esquiem o quan practiquem algun altre tipus d'esport que impliqui un desplaçament per la neu. Als Alps cada any hi ha un centenar de morts per allaus i al Pirineu estem entre els 6 i els 7 morts a l'any. La sobrefreqüentació de gent en determinades zones de muntanya i la popularització dels esports de neu també fa que també augmentin el nombre d'accidents.

Com és d'important la predicció d'allaus per evitar accidents?

Cada any hi ha moments difícils en la nostra feina perquè malgrat que intentem generar un producte al màxim d’objectiu possible no deixa de tenir un component de judici d’expert i això fa que sentis un grau de responsabilitat. A vegades et pot semblar correcte el butlletí que vas emetre aquell dia i, malgrat això, es produeixen accidents que, de tant en tant, afecten persones conegudes. En un cas concret, una allau va afectar tres amics, i dos d'ells malauradament no van sobreviure. A mi em va tocar anar al rescat i fer la recerca i és una part molt dura, que t’ensenya molt i et marca.

Quines són les mesures de prevenció que es poden prendre?

Per prevenir els accidents és important estar atent al butlletí de predicció d'allaus i si les condicions són favorables sortir preparat amb l'equip de seguretat. Si malgrat tot et trobes una allau, has d'actuar el més de pressa possible perquè el temps és molt important quan et quedes colgat per la neu, cada minut resta possibilitats de supervivència. Des del centre, impartim cursos d'allaus on ensenyem a planificar bé una sortida, a reconèixer els indicis d’inestabilitat de la neu i en cas d’allau saber actuar el màxim de ràpid possible.