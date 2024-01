L’encariment de l’energia augmenta els focs provocats per xemeneies i estufes

Els incendis en habitatges presenten una tendència creixent en els darrers anys. El darrer balanç dels Bombers de la Generalitat indica que els focs en domicilis a les comarques de l'àmbit que cobreix aquest diari van créixer un gairebé 15% durant el 2023, quan hi va haver 968 incendis a la llar respecte als 843 del 2022. Els Bombers expliquen que les causes que els provoquen són diverses, però que cada vegada es troben més, sobretot en temporada d'hivern, incendis relacionats amb un mal manteniment de les xemeneies o un mal ús de les estufes de llenya que les llars utilitzen com a alternativa més econòmica a la pujada dels preus de l'energia.

El sotsinspector en cap de la Unitat de Prevenció de la Regió d'Emergències Centre, Marcel·lí Fons, destaca que les causes dels incendis en habitatges han variat al llarg del temps. "Abans ens trobàvem molts incendis provocats per la burilla encesa d'alguna cigarreta perquè es fumava més a l'interior de les cases, mentre que avui en dia el que més veiem són els típics incendis de cuina, quan s'encén la campana extractora, o els incendis que es desencadenen quan crema un quadre elèctric o un electrodomèstic, tot i que en aquest últim cas és més estrany que passi". El sotsinspector assenyala que a totes aquestes situacions s'han d'afegir aquells incendis provocats per una mala neteja de les xemeneies o el mal ús de les estufes, que han incrementat d'ençà que la gent fa més ús d'aquests aparells per escalfar-se.

El bomber indica que els focs de xemeneia són molt comuns durant l'hivern i representen una part important dels serveis que cobreixen. "La gran majoria es donen quan comença el fred perquè és quan la gent torna a encendre les llars de foc a vegades sense haver fet prèviament un manteniment correcte de la xemeneia", remarca. En aquest sentit, recorda la importància de netejar-les, almenys una vegada a l'any, sobretot en aquells casos que es fan servir més, per estalviar-se ensurts. De la mateixa forma explica que un mal ús de les estufes també pot provocar un incendi "en el moment que l'aparell es deixen molt a la vora dels mobles o de la roba que crema fàcilment".

En aquest sentit, recorda la importància d'estar sempre alerta i de vetllar sobretot pels col·lectius de població "de risc" com la gent gran. "La majoria d'incendis estan relacionats amb descuits com el fet de deixar alguna cosa als fogons de la cuina o el fet d'acostar massa les estufes portàtils al sofà o al llit", indica. Per aquest motiu, ressalta que una de les solucions més efectives és "tenir a casa un detector de fums". L'aparell serveix sobretot durant els incendis que es produeixen de matinada, "una de les franges horàries més sensibles per a un incendi perquè els nostres sentits s'adormen i sovint quan ens despertem ja és tard per trobar una sortida perquè estan totes col·lapsades".

De fet, assenyala que la majoria dels incendis mortals es produeixen de matinada perquè és quan hi ha menys marge de reacció per part de les persones afectades. El sotsinspector afirma que, en aquests casos, la presència d'un detector de fums pot ser clau, ja que "permet a la persona adonar-se a temps del foc, avisar els serveis d'emergències i evitar que una petita flama que afecta només una zona de la llar es converteixi en una tragèdia".