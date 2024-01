Un nen d'11 anys va ser agredit sexualment amb una escombra per diversos companys en un col·legi de Vimioso, al nord-est de Portugal, segons van confirmar a EFE fonts policials i del municipi.

La Junta de Freguesia -òrgan de caràcter municipal- de Vimioso va informar en un comunicat, que l'agressió es va produir el divendres 19 de gener, quan un alumne de l'Agrupament d'Escoles de la localitat va ser "sodomitzat per diversos companys" .

L'agressió s'hauria produït en presència de treballadors del centre, "que no van fer res", segons la Junta, tot i que fonts de la Guàrdia Nacional Republicana (GNR) van explicar que s'està investigant si efectivament hi havia algun treballador present quan es va produir l'agressió. El cos policial va tenir coneixement dels fets tres dies després, a través del centre de salut on va acudir el nen.

La GNR no ha confirmat el nombre d'agressors però ha avançat que ja se n'ha identificat diversos i el cas està sota investigació. Segons mitjans locals, els actes van ser comesos per vuit alumnes entre 13 i 16 anys.

El cas va ser derivat a la Policia Judicial, responsable per la investigació d'aquest tipus de delictes, ia les autoritats judicials.

Altres agressions a la mateixa escola

La Junta de Freguesia va denunciar a més que al mateix col·legi hi ha "agressions constants practicades per alguns alumnes" i que una altra estudiant va ser "forçada" per diversos companys a "contactes íntims".

"Es viu un clima de terror , ja que l'escola no ofereix condicions de seguretat i renuncia al seu deure d'assegurar-les", va denunciar l'òrgan municipal, que va afirmar que hi ha nens que es neguen a anar a l'escola per por.