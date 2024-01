"Filla de la gran puta; no vals ni per llepar polles… us mataré. No seré jo, ho faran uns altres nois... No valeu ni per llepar-la, aniré per vosaltres, primer per tu i després per la morena". Es diu R.B.G., té 56 anys, i aquest dilluns s'asseia en la banqueta de l'Audiència Provincial de Madrid acusat d'un delicte contra la dignitat (delicte d'odi), dos lleus de lesions i un altre d'amenaces per vexar i colpejar dues veïnes per la seva orientació sexual. La Fiscalia demanava per a ell 33 mesos de presó.

L'origen del seu odi, segons el Ministeri Fiscal, és que ambdues són lesbianes i tenen una relació sentimental. El detonant, que l'havien renyat per orinar en una zona comuna. Per aquest motiu, després d'amenaçar les dues noies, l'home, fora de control, va agredir a les seves veïnes amb una crossa la tarda del 2 d'abril de 2020. Admet l'agressió "Segons el parer d'aquesta defensa", anunciava l'advocat de l'home, José Ignacio Antolín, a la seva arribada a l'Audiència, "s'ha tret de context el que no deixa de ser una batussa veïnal". Descartava el mòbil homòfob i deixava veure, abans d'entrar a la sala, que es podien emparar en alguns atenuants per a l'agressor. "Es donen una sèrie de circumstàncies que podien haver alterat el comportament del meu defensat". El lletrat, si bé adverteix que encara no hi ha diagnòstic definitiu, deixava entreveure que el seu client podria tenir afectada la seva salut mental. Finalment, no s'ha celebrat el judici perquè la defensa i la Fiscalia han arribat a un acord. Capcot, tranquil, amb la mirada perduda, l'acusat ha reconegut l'agressió davant el jutge, i ha acceptat l'acord: un any de presó per dos delictes lleus de lesions, un a cada dona, un altre contra la integritat moral i un tercer d'amenaces. Notes amenaçadores "Els fets eren els que eren", resumia l'advocat, després d'aconseguir l'acord i afirmar que, efectivament, l'agressió va existir. "Qüestió diferent era que entressin en l'àmbit del delicte d'odi". Davant d'aquesta opinió es trobava la Fiscalia, que en el seu escrit d'acusació, al qual ha accedit Cas Obert, el canal d'investigació de Prensa Ibèrica, assegurava que el mòbil principal de l'agressió responia a una qüestió homòfoba. Les dones van acudir al metge, una d'elles presentava un fort cop en el costat, l'altra va patir un traumatisme cranial. Afegeix el fiscal que el veí, lluny de mostrar penediment, va anar a més. Cada vegada que es creuava amb elles, tal com considera provat el Ministeri Públic, l'home insultava de manera "despectiva" a les dues "mogut pels seus prejudicis a les persones per la seva orientació sexual". "Us violaran" No tan sols ho va fer de manera verbal, ho va deixar per escrit. Va deixar tres notes escrites a ma al vidre del cotxe de la parella. Entre d'altres, les víctimes van haver de llegir missatges amenaçadors com aquest: "teniu un dia per marxar d'aquí, a el vídeo surt com aneu per mi… 'bollera' i puta morena… us rebentaré… però no ho farè jo… nois de 18 anys que odien les 'guachupinas'…, 'bolleres'… us violaran amb una verga de 25 cm… us fotran la polla fins que gaudiu". Després d'arribar a un acord, el delicte contra la dignitat s'ha retirat, però l'home sí que ha estat condemnat per un delicte contra la integritat moral. El veí ha reconegut també dos delictes lleus de lesions i amenaces. La pena total és un any de presó. Haurà d'abonar una responsabilitat civil de 700 euros, més 180 euros d'indemnització.