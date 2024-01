Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Manresa, amb la col·laboració dels vigilants de seguretat d'Adif, han detingut dos homes de 45 i 55 anys acusats de robar cable a les vies del tren de l'R4, a l'alçada del municipi de Castellgalí.

Els fets van tenir lloc el passat 17 de gener, pels volts de les cinc de la tarda, quan els vigilants de seguretat d'Adif van alertar als mossos que hi havia dos homes sostraient cable de coure de la via ferroviària. Ràpidament, els vigilants van anar fins al lloc i van poder interceptar el vehicle amb els lladres. Un d'ells va baixar del cotxe i va sortir corrent travessant les vies del tren i va fugir direcció al bosc.

Poc després, els mossos van arribar al lloc i després de comprovar els fets, van detenir l'home que els vigilants havien interceptat com a presumpte autor d'un delicte de furt i un delicte de desordres públics. Durant la tarda diverses patrulles van fer recerca per la zona, però no van localitzar l'altre autor. Després de diverses gestions d'investigació, el passat 25 de gener els mossos van localitzar i detenir l'altre implicat a Olesa de Montserrat (Baix Llobregat).

Segons la valoració aportada per Adif en l'escrit de denúncia, els lladres van sostreure tres mànegues de cable de 70 metres cadascun. Aquest cablejat alimentava la senyalització ferroviària entre Sant Vicenç de Castellet i Manresa. Cinquanta-dos combois de viatgers es van veure afectats, amb un total de 977 minuts de retard.

A conseqüència d'aquesta incidència aliena, es va haver de tallar la circulació dels trens durant una estona.

El primer detingut va passar el 19 de gener a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Manresa, i el segon va passar el divendres 26 de gener.