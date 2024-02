Jutgen quatre homes que cultivaven marihuana en un xalet de River Park

Més de 600 plantes de marihuana és el que van trobar els Mossos d'Esquadra en un xalet de la urbanització de River Park, al Pont de Vilomara, quan van dur a terme un escorcoll l'any 2021 i van detenir les quatre persones responsables del seu cultiu i posterior venda il·legal que aquest dimarts estan citats a judici a l'Audiència de Barcelona. Els acusats d'un delicte contra la salut pública i de defraudació de fluid elèctric s'enfronten a 2 anys i 9 mesos de presó i, en un dels casos, a una petició de 3 anys més de privació de llibertat per distribució de bitllets falsos.

Els fets es remunten al 18 de maig de l'any 2021, quan els agents dels Mossos d'Esquadra van entrar a inspeccionar un xalet de la urbanització davant la sospita de la possible existència d'un cultiu de marihuana. "L'habitatge feia temps que estava ocupat per persones que sovint havien provocat algun problema de convivència entre els veïns, però desconeixíem que a l'interior del domicili duien a terme aquesta activitat", explica un dels representants de l'Associació de Veïns de River Park, Jaume Almirall.

El testimoni també assenyala que l'incendi que va afectar una cinquantena de cases de la urbanització l'estiu del 2022 va posar al descobert altres plantacions de marihuana a l'interior d'habitatges abandonats. Tanmateix, explica que des de l'incendi no hi ha tornat a haver noves troballes de cultius perquè "molts dels xalets que estaven abandonats es van cremar i van quedar destrossats i inservibles fins i tot per cultivar marihuana".

Més de 600 plantes al soterrani

Durant l'escorcoll els agents van trobar un total de 635 plantes de marihuana en fase de creixement repartides en tres sales del soterrani, plantes de marihuana seca ja cultivada en una habitació de la primera planta i cabdells preparats per a la seva venda en una furgoneta que tenien aparcada al pati. L'escrit de la fiscalia assenyala que, amb tot aquest material, haurien obtingut una producció de quatre quilograms i mig, el que suposa en el mercat il·lícit una quantitat de 7.875 euros, segons la taxació que es va fer del producte durant el primer semestre del 2021.

Els Mossos també van intervenir altres aparells com làmpades, ventiladors, aires condicionats, sistemes de calefacció, sistemes de filtració, extractors d'aire i transformadors que els acusats utilitzaven de forma fraudulenta a partir d'una instal·lació elèctrica connectada a la llum del carrer per assegurar la il·luminació i el funcionament de la plantació de marihuana. De fet, la companyia elèctrica els reclama el valor de la facturació de l'energia consumida.

D'altra banda, els agents van requisar de l'interior de la porta del vehicle d'un dels acusats un total de 57 bitllets de 50 euros falsos que semblaven originals pel tacte del paper i el seu color fluorescent. L'escrit de la fiscalia també incideix en el fet que al pati de l'habitatge hi havia vehicles estacionats que aquest acusat en concret feia servir per als seus desplaçaments per vendre droga o distribuir bitllets falsos i van determinar que els cotxes els havia comprat amb els diners obtinguts de forma irregular.

Per aquests fets, la fiscalia els demana una pena de 2 anys i 9 mesos de presó i una multa de 20.000 euros per un delicte contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric i per a l'acusat de tinença de bitllets falsos hi afegeix una petició de 3 anys més de presó i 2.000 euros de multa.