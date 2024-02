Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 1 de febrer tres homes, d’entre 23 i 34 anys, a qui se’ls atribueixen delictes de robatori amb força i pertinença a grup criminal. Els presumptes autors van cometre quatre robatoris amb força a empreses de Sant Just Desvern, quatre a Sant Fruitós de Bages, dos a Manresa, dos a Santpedor, un a Sant Joan Despí, un a Sant Andreu de la Barca i un a Sallent. La banda ha robat més de 100 aparells electrònics, sobretot ordinadors, i diners.

La investigació es va iniciar durant el mes de setembre de 2023 quan es va tenir constància d’un robatori amb força en una empresa de Sant Just Desvern. Casualment, unes hores més tard d’aquest fet, la Guàrdia Urbana de Barcelona va identificar un vehicle amb quatre integrants i en l’escorcoll van localitzar objectes susceptibles de ser utilitzats en robatoris com guants, passamuntanyes, llanternes, un martell o dos tornavisos, entre d’altres.

Arran de l’anàlisi de diversos fets ocorreguts posteriorment a les demarcacions del Baix Llobregat i del Bages, els investigadors de la Unitat d’Investigació del Bages i de la DIC de la RPMS van establir un equip conjunt d’investigació que va aconseguir més informació sobre els membres d’aquest grup. Els investigadors han pogut acreditar que des de finals de l’estiu passat i fins a finals de 2023 aquest grup criminal va cometre quinze robatoris en empreses situades a polígons industrials de les dues comarques.

Grup itinerant entre el Baix Llobregat i el Bages

Els integrants d’aquest grup criminal seguien un modus operandi molt marcat. Per una banda, solien utilitzar diversos vehicles per cometre els robatoris, de fet, els presumptes autors llogaven els turismes amb l’objectiu de dificultar les tasques d’identificació i localització d’aquesta bateria itinerant. Generalment, es desplaçaven de nit a polígons industrials del Baix Llobregat i el Bages i forçaven els accessos de les empreses i ho feien trencant vidrieres o forçant portes i finestres quan no hi havia ningú al seu interior.

A més a més, els autors d'aquests robatoris no deixaven a la vista cap part del seu cos per a dificultar la seva identificació, ja que actuaven amb passamuntanyes i guants. El botí també solia repetir patrons, sostreien bàsicament aparells electrònics com ordinadors portàtils, diners en efectiu o, fins i tot, videoconsoles. En cinc dels quinze robatoris, el valor dels portàtils sostrets va ser superior als 20.000 euros amb el greu impacte que això ocasionava a les empreses. Un dels cops, un dels lladres va oblidar-se una motxilla en una oficina on havien accedit que tenia serigrafiat el nom d’una empresa on havien comès un robatori tot just un dia abans, fet clau per a la investigació.

Tot plegat va permetre els Mossos identificar els autors i, el dijous 1 de febrer, els investigadors van dur a terme un operatiu policial per detenir els presumptes autors a l’Hospitalet de Llobregat i Barcelona amb el resultat de tres detinguts. Els investigats ja tenien antecedents molt recents per fets similars. A més, també van realitzar dues entrades i registres a dos domicilis on van localitzar diferents estris utilitzats presumptament per cometre els robatoris.

Els detinguts van passar a disposició del Jutjat d’Instrucció número 1 d’Esplugues de Llobregat el passat divendres 2 de febrer. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.