Dos menors han estat detinguts després d'haver aparegut morta la seva mare a l'interior d'un cotxe amb signes de violència a Castro Urdiales (Cantàbria). El cadàver es trobava dins del seu cotxe, al seu garatge.

Segons ha pogut saber El Periódico de España, del mateix grup editorial que Regió7, la víctima és Silvia L.G., una catequista local de 48 anys que impartia catequesi al municipi i tenia dos nens russos adoptats. Tots dos, de 16 i 13 anys respectivament, han estat detinguts com a presumptes autors del crim.

La dona hauria estat apunyalada per l'esquena quan estava asseguda al lloc del conductor. Això hauria provocat que el cotxe xoqués contra el mur del garatge. Després d'això, el seu cos hauria estat traslladat al seient de darrere i hauria estat emmordassat. També tenia una bossa posada al cap, segons fonts policials.

El marit de la víctima es trobava en aquell moment treballant a Bilbao. Els dos menors han fugit del lloc dels fets després del crim. Fonts locals apunten que els nois han parlat amb la seva àvia després del succés i li han dit que estaven segrestats.

Els dos nois han estat trobats amagats en un parc del mateix municipi entorn de les dues de la matinada per la Guàrdia Civil. Els nois, de caràcter poc sociable, encara no haurien confessat el crim. El menor és inimputable per la seva edat. El gran és, segons fonts pròximes a la recerca, el principal sospitós d'aquest crim.