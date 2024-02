S'enfronta a cinc anys de presó per ferir un home amb navalla a Manresa

Un home s'enfronta a cinc anys de presó acusat d'un delicte de lesions per una baralla que va tenir lloc de matinada, durant la Festa Major de Manresa de l'any 2021, a la Baixada de la Seu. La Fiscalia l'acusa d'haver ferit amb una navalla i ruixat amb esprai pebre la víctima, que va acabar amb ferides al rostre que li han deixat seqüeles greus. El cas arriba el pròxim dimarts dia 13 de febrer a l'Audiència de Barcelona, després que se suspengués la sessió que hi havia prevista pel dia 20 de desembre.

Els fets van tenir lloc el 26 d'agost del 2021, cap a les 3 de la matinada, al carrer de la Baixada de la Seu de Manresa, quan l'acusat "amb l'ànim de menyscabar la integritat física de la víctima", segons apunta l'escrit de la Fiscalia, "va ruixar-lo amb un esprai pebre i li va propinar diversos cops amb un ganivet tipus navalla a la cara". La víctima va acabar amb una ferida greu de vint centímetres des de l'orella fins al mentó, una ferida més superficial al front i una altra ferida a la zona del cap.

L'escrit de la Fiscalia assenyala que aquestes ferides van requerir per a la seva curació una sutura subcutània i una sutura contínua dins la pell a la part esquerra de la cara, una sutura amb punts simples al front i una sutura amb grapes al cap que van tardar tres mesos a curar. L'escrit també posa de manifest que les ferides han causat un perjudici estètic a la víctima i un estrès posttraumàtic greu. En aquest sentit, es reclama la indemnització que li correspon pels dies de curació i les seqüeles causades.

La Fiscalia considera que aquests fets són constitutius d'un delicte de lesions per part de l'acusat i demana una pena de presó de cinc anys i una indemnització de 41.600 euros pels dies de curació i seqüeles causades a la víctima. L'acusat per la seva participació directa i material en els fets és nascut a Tarragona, està en una situació administrativa de residència regular i, en el moment dels fets, no tenia antecedents penals relacionats amb altres episodis de violència.

Per a l'acte del judici oral, es demanarà un interrogatori amb l'acusat, així com la declaració de diferents testimonis que van presenciar la baralla i d'un agent dels Mossos d'Esquadra. També s'aportaran diferents documents rellevants com l'atestat policial, els informes mèdics sobre les lesions o els documents sobre les rodes de reconeixement que es van practicar amb l'acusat.