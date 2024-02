"És una sensació agredolça". L'exdiputada de la CUP Anna Gabriel ha reaccionat a la xarxa després que l'Audiència de Barcelona hagi arxivat de forma definitiva la seva causa per l'1-O. A través d'un missatge des del compte oficial de la CUP a 'X', Gabriel ha constatat que "la repressió i la persecució política segueix ben viva contra moltíssimes persones del país". "Penso amb els milers de persones represaliades, amb els CDR, amb els perseguits per Tsunami Democràtic... malauradament avui no acaba res. Emplacem-nos a continuar defensant els nostres drets", ha afegit Gabriel.

L’Audiència de Barcelona ha arxivat de forma definitiva la causa contra l’exdiputada de la CUP Anna Gabriel per l’1-O d’acord amb el criteri de la fiscalia i de la defensa, i després que Vox, que exercia d’acusació popular, no s’hi hagi pronunciat. El 18 de gener del 2023, el Suprem va enviar Gabriel a judici per desobediència, però va traslladar la causa a l’Audiència de Barcelona, ja que ella ja no era aforada. Arxiven la causa contra Anna Gabriel per l’1-O d’acord amb fiscalia i després que Vox no s’hi hagi pronunciat Gabriel va tornar a l’Estat el 18 de juliol i va comparèixer davant del magistrat Pablo Llarena, que la va deixar en llibertat. Un cop rebuda la causa, l’Audiència de Barcelona va instar les parts a fer els seus posicionaments. Vox no ha presentat cap escrit al respecte, mentre que la fiscalia i la defensa van demanar l’arxivament en constatar que els fets no eren constitutius de delicte. El ministeri fiscal va presentar el seu escrit el 30 de juny del 2023 i la defensa, el 24 d’octubre.