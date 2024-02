La vaga de Renfe i Adif convocada per CCOO s'ha notat aquest divendres a les andanes de les estacions de trens de Catalunya. Amb tot, els usuaris habituals han detallat que estan acostumats a retards i per això, no han notat especial incidència. "Els dies de vaga no noto gran diferència. El servei és tan pèssim que si anés bé la notaríem", deia una de les passatgeres de la línia R1. Alguns usuaris han afirmat que ha pogut seure més bé que altres dies perquè "la gent s'ha buscat altres opcions" per l'aturada. D'altres usuaris han notat temps d'espera més llargs als habituals o han hagut de fer canvis de plans perquè el trajecte que volien fer ha estat cancel·lat.

"Tornaré una hora i mitja més tard perquè el tren que acostumo a agafar no està disponible", explicava un altre passatger, que fa la línia entre Girona i Barcelona. Fonts de Renfe han detallat que el seguiment de la vaga és del 2,68%. L'aturada reclama l'eliminació de les categories d'ingrés a Renfe i la implementació de la jornada de 35 hores a Adif. Els serveis mínims són del 66% en hora punta(06.00 a 09.30 i de 17.00 a 20.30 hores) i del 33% durant la resta de la jornada a Rodalies. El ministeri de Transports ha determinat que els serveis mínims dels trens de mitja distància siguin del 65%, en els d'AVE del 73% i en els de mercaderies només del 25%.