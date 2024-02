El fort vent que durant el dia d'avui diumenge hi ha a diferents punts del país, també a la Catalunya central, ha tombat un arbre a Canet de Fals, a Fonollosa. Els Bombers de la Generalitat han hagut de retirar-lo, després que, en un camí no asfaltat, perilles un cablejat elèctric, on ha caigut. L'avís s'ha rebut a les 10.41 h i han fet falta dues dotacions del cos, una d'elles amb l'autoescala.