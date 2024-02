La Policia Nacional ha detingut cinc persones que formaven part d'un grup criminal que es dedicava a la producció de marihuana a Maçanet de la Selva (Selva). La detenció es va fer en una casa que hi ha enmig d'un polígon industrial de la població. El grup feia servir material amb un cost elevat com ara focus LED de baix consum i filtres de carboni i extractors per no ser detectats. En l'operatiu van trobar quatre dels detinguts dins de la casa, que intentaven fugir de la policia. El cinquè el va trobar la Policia Local de Maçanet de la Selva pels voltants de la casa. En el registre, la policia va quedar-se amb dues armes de foc llargues, una pistola i molta munició que acumulava el grup.

La investigació va arrencar amb la col·laboració ciutadana, que es queixaven de constants viatges de vehicles i persones cap a aquesta casa i diversos talls de llum per la sobrecàrrega de la xarxa. Els agents van detectar que el grup prenia moltes mesures de seguretat i semblava molt perillós. Per això, la Policia Nacional va incorporar unitats especialitzades per fer l'operatiu de desmantellament de la plantació. Una vegada es va entrar al domicili, la policia va sorprendre quatre dels cinc detinguts, que intentaven fugir. Alguns d'ells també intentaven tirar part de la droga pel lavabo, però els agents els van aturar. A dins hi havia 29,42 kg de cabdells de marihuana i 1.724 plantes. A més, els agents asseguren que els detinguts utilitzaven fertilitzants per accelerar el creixement i augmentar el percentatge de THC en les plantes. El cinquè dels detinguts va ser interceptat per la Policia Local de Maçanet de la Selva, pels voltants de la zona. L'home va presentar documentació falsificada i els agents locals, que col·laboraven amb l'operació, el van detenir. Es calcula que l'import defraudat de llum en aquesta plantació és de més de 30.000 euros. Els detinguts han passat a disposició judicial i han decretat presó provisional sense fiança per a tres d'ells i llibertat a l'espera de judici pels dos restants.