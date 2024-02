Es deia Marcos i tenia 46 anys. Era el soci inseparable de Francisco Javier M.P., àlies Kiko el Cabra, que és el pilot que ha matat dos guàrdies civils després d'atropellar-los amb una narcollanxa a Barbate. Tots dos es dedicaven a "les gomes", que és com es coneix col·loquialment el pilotatge de les planadores que transporten la droga per l'Estret. Però Marcos va morir a finals de gener i Kiko el Cabra va prometre venjança.

Ho expliquen a El Periódico d'Espanya fonts de la Guàrdia Civil coneixedores del cas: "No fa ni dues setmanes que es va matar el seu soci a Sanlúcar de Barrameda". Marcos, un veterà del pilotatge de les llanxes ràpides, va morir en un accident de llanxa a la desembocadura del riu Guadalquivir, en xocar contra una patrullera de la Guàrdia Civil.

Els agents de la patrullera s'haurien acostat a la narcollanxa on es trobava Marcos. La van veure detinguda i sense ningú a bord. En realitat, els seus ocupants, que transportaven gasolina, estaven estirats a la llanxa. "O estaven descansant, o s'estaven amagant en veure els agents", expliquen fonts de la Guàrdia Civil. Quan els agents eren a prop, els traficants van arrencar la llanxa per intentar fugir, amb la mala fortuna que van impactar contra la patrullera i Marcos va morir després de l'impacte.

Un veterà

El succés va tenir lloc el 31 de gener. La mort del seu amic no va ser, però, prou raó perquè Kiko el Cabra deixés les planadores després de més de 15 anys d'activitat. Un paio que va començar en el negoci del narcotràfic des de baix, descarregant a mà els farcells d'haixix que arribaven des del Marroc a les platges gaditanes. D'aquí va passar a "les gomes". Primer com a copilot i després com a conductor, sent actualment un dels pilots més experimentats.

La mort del seu soci, un altre pilot experimentat, no el va empènyer a la retirada. Al contrari: ha continuat navegant i, com a venjança, ha envestit contra una llanxa de la Guàrdia Civil a Barbate, llevant-li la vida als agents Miguel Ángel González Gómez i David Pérez Carracedo, de 39 i 43 anys respectivament. "Només així s'explica el que va fer. No va passar per sobre de la llanxa de la Guàrdia Civil per accident. Els va estar marejant fins que els va atropellar", expliquen a aquest diari fonts de l'Estret.

Kiko el Cabra, que conduïa la narcollanxa que va passar per sobre dels dos agents de la Benemèrita, tenia antecedents penals per resistència a l'autoritat, desobediència i blanqueig de capitals. El seu soci ja mort, Marcos, també comptava amb antecedents similars, en aquest cas per contraban, tràfic de drogues i pertinença a organització criminal. Entre tots dos transportaven haixix, però també tabac. El Cabra va ser detingut l'any passat amb 40 quilos d'haixix, però estava en llibertat.

Viu a Villa Narco

El presumpte autor dels atropellaments dels agents a Barbate té un alt tren de vida gràcies als sous elevats que guanyen els pilots de planadores, que poden pujar a 15.000 per viatge. El Cabra té una casa a La Línia de la Concepció i una altra al Zabal, una àrea de la localitat coneguda com a Villa Narco, per la quantitat de traficants que hi han fixat la seva residència. També compta amb un cotxe tot terreny 4x4, segons va explicar EFE.

A la planadora viatjaven sis persones en el moment en què van atropellar els agents de la Guàrdia Civil. Tot i això, tres van abandonar l'embarcació poc després de produir-se l'accident. Es van muntar en un vehicle que els esperava a Sotogrande, que és on els va deixar la planadora. Pel que sembla, aquestes tres persones eren tres mecànics de les planadores, que havien pujat per reparar una avaria.

Després de deixar aquests tres homes a Sotogrande, Kiko el Cabra i els altres dos tripulants van passar la nit a l'embarcació, fins que l'endemà al matí van encallar en algun punt de La Línia i van fugir a peu fins a amagar-se a la serra de Carboneras, entre la mala herba, mentre un dispositiu per terra i aire els acorralava fins a la detenció cap a les dues de la tarda. Els altres dos tripulants són dos barons. Un té 39 anys i l'altre 26. Cap dels dos té antecedents penals.

Mentrestant, els agents morts ja han rebut sepultura. I a la capella ardent d'un s'ha viscut un moment de tensió amb el ministre Marlaska com a protagonista. La vídua de David Pérez Carracedo, es va negar que el ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, fos qui col·loqués una medalla al fèretre. La vídua va mostrar la seva disconformitat amb què fos el ministre qui fes aquest acte al·legant que el seu marit "no ho hauria volgut això".