Un aspirant a mosso d'esquadra ha estat detingut a primera hora d'aquest dilluns a la tarda per una presumpta agressió sexual a una companya de curs, segons ha pogut saber l'ACN.

Els dos duien a terme el Curs Bàsic a l'Escola de Policia de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, ell per accedir al cos autonòmic i ella per ser policia local. Els Mossos d'Esquadra l'han detingut i la Direcció General de Policia ha signat un expedient disciplinari aquesta mateixa tarda per la qual se'l suspèn de manera cautelar, de tal manera que l'home no es podrà reincorporar al curs bàsic.