El mossèn de Don Benito, Alfonso Raúl Masa, detingut en el marc d'una investigació contra el tràfic de substàncies estupefaents ha quedat en llibertat amb càrrecs, mentre que per a la seva suposada parella sentimental s'ha decretat la presó provisional comunicada i sense fiança.

En declaracions als mitjans, l'advocat del sacerdot, Jesús Carretero, ha confirmat que el seu client ha quedat en llibertat amb càrrecs i que aquest "no tenia coneixement" dels fets. Ha assenyalat que "tot el que s'està dient és absolutament fals" i ha assegurat que "no hi ha cap prova que a ell l'incrimini", perquè "no tenia coneixement de res".

Segons la nota emesa pel Tribunal Superior de Justícia d'Extremadura, la decisió del jutge es produeix després de l'autorització per part del Jutjat de "l'entrada i registre en l'habitatge de la localitat de Don Benito, a Extremadura, en la qual habita de manera oficial" l'Alfonso. La Guàrdia Civil va trobar dos quilograms de mefedrona, una droga que produeix efectes similars a les amfetamines que s'ha popularitzat en zones d'oci nocturn i 3.300 euros en efectiu, segons ha informat Europa Press.

En el registre de l''Operació Botafumeiro' també es van trobar bàscules de precisió, així com dos telèfons mòbils i un ordinador portàtil que seran ara objecte d'anàlisi policial. Les citades fonts asseguren que entre les substàncies intervingudes no figuren pastilles de Viagra.

Preguntat sobre si les substàncies confiscades en el registre policial s'han trobat en el domicili del rector, l'advocat ha argumentat que no pot dir res en relació amb la instrucció, però sí que ha reiterat que "a la sagristia no ha entrat ningú" i que "no s'ha registrat si més no". Tampoc ha volgut confirmar que els dos detinguts, el rector i un altre home per al qual el jutjat ha decretat presó provisional, visquessin junts. "No puc dir res més", ha conclòs.