La circulació de trens de l'R4 entre Terrassa i Sant Vicenç de Castellet està interrompuda a causa d'un incendi en l'exterior d'una masia a prop de les vies. Els Bombers, segons han explicat a Regió7, han sol·licitat el tall a Renfe per prevenció. Per aquest motiu, mentre s'extingeixen les flames, Rodalies ha habilitat un servei alternatiu per carretera en el tram afectat.

Els Bombers han rebut l'avís que els alertava del foc al pati de la masia a 1/4 de 10. S'hi han desplaçat 4 dotacions, que a les 10 encara continuaven treballant. Tot i això, fonts del cos han confirmat que no hi ha ferits i que l'interior de l'edifici no ha quedat afectat. Per incendi pròxim a zona de vies la circulació de trens entre Terrassa i Sant Vicenç de Castellet es troba interrompuda a petició de bombers. Gestionant servei alternatiu per carretera al tram afectat. — R4 Rodalies 🤖 (@rod4cat) 23 de febrero de 2024