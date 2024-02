El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha evacuat aquest dissabte onze persones per una intoxicació de monòxid en un edifici d'Oristà (Lluçanès). Els fets han passat en un bloc format per una planta baixa i dos pisos, situat al carrer de Vic. Al voltant de les 11 del matí una persona ha trucat per avisar que es trobava malament i que tenia mal de cap. En entrar, als professionals del SEM se'ls ha activat el detector de monòxid. Aquests han avisat als Bombers, que s'han desplaçat immediatament amb tres dotacions i han realitzat tasques de revisió i ventilació. Un cop acabades les lectures de monòxid, i en donar totes negatiu, els efectius han constatat que ja es pot tornar a l'edifici.

Per la seva banda, el SEM ha mobilitzat sis unitats terrestres i un transport col·lectiu. Totes les persones intoxicades s'han traslladat a l'Hospital M.Broggi: vuit adults i dos menors en estat lleu, i una dona en estat menys greu.