La majoria de les trucades al 112 des de la vegueria de la Catalunya central durant l'any 2023 van ser per motius de seguretat. En total, es van registrar 29.314 comunicacions relacionades amb aquest àmbit, un 5,9% més que l'any anterior. De les 87.160 trucades que hi va haver en tota la vegueria, les de seguretat representen el 34% del total, seguides de les relacionades amb la salut, unes 24.760, que suposen el 28%, i les de trànsit, amb 17.395 trucades, un 20% sobre el conjunt.

El balanç d'activitat del telèfon d'emergències a la regió s'ha presentat aquest matí a Manresa amb la delegada del Govern a la Catalunya central, Montse Barniol, i la directora del Cat112, Irene Fornós. La delegada Borniol ha destacat que "les dades del 112 són un termòmetre de les dinàmiques de la població, i les administracions públiques les hem de conèixer bé per poder prestar servei de manera àgil i efectiva". Per la seva banda, Fornós ha ressaltat que "la possibilitat de conèixer i analitzar les dades facilita la feina als responsables dels cossos i serveis d'emergències i seguretat".

El percentatge de les trucades a la vegueria de la Catalunya central representa només el 3,8% del total de Catalunya, ja que la majoria es concentren a l'àrea metropolitana. En total, se'n van fer 87.160, el que representa un petit descens d'un 0,3% respecte a l'any anterior que trenca la tendència dels darrers anys amb successius increments. Si s'analitzen les trucades per àmbits, n'hi ha que pugen com la seguretat, amb 29.314 trucades, un augment del 5,9%, o el trànsit, amb 17.395 trucades, un increment del 2,7%; mentre que es redueixen les comunicacions per salut, amb 24.760 trucades, una reducció de l'1,1%, els incendis, amb 4.922 trucades, un notable descens del 33,5%, i el civisme, amb 3.947 trucades, un 10,1% menys.

La meitat de les trucades de la regió es fan des del Bages

Les trucades al telèfon d'emergències 112 fetes des del Bages durant el 2023 son gairebé la meitat (48%) del total de les realitzades des de la Catalunya Central. Des del Bages es van fer 41.657 trucades al telèfon d'emergències 112 durant l'any 2023, un 2,3% menys que l'any 2022 (42.659). La majoria de trucades van ser per motius de seguretat, 15.092 (36,2%). En segon lloc hi ha les trucades per demanar assistència sanitària, 12.436 (29,9%), mentre que 6.724 trucades van ser per motius de trànsit (16,1%).

La majoria de trucades al Berguedà són per temes de salut

Des del Berguedà, durant l'any 2023 es van fer 8.758 trucades operatives al telèfon d'emergències 112, mentre que van ser 8.799 l'any 2022 (un 0,5% menys). La majoria de les trucades al 112 es van fer per demanar assistència sanitària: 2.398 (un 27,4%); també se'n van fer 2.354 (26,9%) per motius de trànsit; 2.136 van ser per motius de seguretat (24,4%) mentre que se'n van fer 561 (6,4%) per alertar d'incendis.

Augmenten les trucades al 112 al Moianès

Durant el 2023, el telèfon d'emergències 112 va rebre 3.160 trucades amb origen al Moianès, un 1,8% més que l'any anterior (3.103). Un 33,6% dels avisos es van fer per incidències de trànsit (1.061 trucades); un 21,9% van ser per demanar assistència sanitària (692); les trucades per motius de seguretat van significar un 19,9% (630 trucades), mentre que per alertar d'incendis es van fer 245 trucades (7,8%) i per civisme es van realitzar 164 trucades (5,2%).

Les trucades des del Solsonès es redueixen un 7,5%

Durant el 2023, el telèfon d'emergències 112 va rebre 2.251 trucades amb origen al Solsonès, un 7,5% menys que l'any anterior (2.433). De totes les trucades fetes des del Solsonès, el 32,4% (729 trucades) van ser per demanar assistència sanitària. El 29,3% van ser per motius de trànsit (660 trucades), mentre el 19% (427 trucades) van ser per motius de seguretat. Per alertar d'incendis es van fer 92 trucades (4,1%) i per temes de civisme es van fer 126 trucades (5,6%).

Incrementen les trucades a l'Anoia

Des de l'Alta Anoia es van fer l'any 2023 un total de 1.466 trucades operatives al telèfon d'emergències 112, un 3,8% més que l'any 2022 (1.412 trucades). Un 36,2% de les trucades al 112 es van fer per motius de trànsit (530 trucades); per motius de seguretat 472 (32,2%); 220 per demanar assistència sanitària (15%); per civisme 80 (5,5%) i per alertar d'incendis 74 trucades (5%).

Si es tenen en compte la resta de municipis que pertanyen a la vegueria del Penedès, entre els quals hi ha Igualada, el 32,2% d'aquestes trucades es van fer per demanar assistència sanitària (8.267 l'any 2023 i 8.428 l'any 2022); per motius de seguretat 8.027 (31,2%) mentre que van ser 7.614 trucades l'any anterior; 4.746 per motius de trànsit (18,5%) i el 2022 van ser 4.714; per incendis 1.739 (6,8%) davant les 1.910 trucades del 2022; i per civisme 1.163 trucades (4,5%) mentre que el 2022 van ser 1.227.