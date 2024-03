Bombers del parc de Bellver de Cerdanya han acompanyat al veterinari un gos que anava a un vehicle accidentat. A 3/4 de 9 del matí una furgoneta amb dos ocupants i la seva mascota ha bolcat al punt quilomètric 2,2 de la N-260, a Prullans, en direcció Andorra.

Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat tres dotacions dels Bombers, que han retirat en vehicle de la via i han portat el gos al veterinari perquè els dos ocupants de la furgoneta han estat traslladats a l'hospital transfronterer per una ambulància del SEM. Els ocupants del vehicle es dirigien a Puigcerdà per portar el gos al veterinari i, finalment, han estat els Bombers qui han deixat l'animal allà.