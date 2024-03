Un tren de l'R4 ha descarrilat aquest diumenge a Vacarisses a causa d'una esllavissada provocada per les pluges. Segons Protecció Civil, ha sortit de la via el primer eix del comboi, que circulava entre Manresa i Sant Vicenç de Calders. L'accident s'ha produït a tres quilòmetres del punt on el 2018 va haver-hi un accident similar que va saldar-se amb una víctima mortal. Avui, al tren que feia l’itinerari entre Manresa i Sant Vicenç de Calders hi viatjaven 37 viatgers i cap d'ells n'ha resultat ferit. Operaris d'Adif segueixen treballant aquest diumenge al vespre per reparar la infraestructura entre Vacarisses (Vallès Oriental) i Castellbell i el Vilar (Bages) i es preveu que la circulació de la R4 i de la R12 es restableixi aquest dilluns un cop acabin la feina.

El descarrilament s'ha produït al quilòmetre 3,18 entre Castellbell i Vacarisses a les 8.02 h, segons els Bombers, que hi han treballat amb tres dotacions. El punt on s'ha produït l'esllavissada es troba a tres quilòmetres d'on es va registrar un accident similar el 2018, que va acabar amb una víctima mortal. El talús té instal·lada una malla protectora, que ha permès minimitzat l'impacte del despreniment. Tot i això, algunes pedres han acabat a la via i les rodes del davant del primer cotxe hi han impactat i han acabat fora dels rails.

Els 37 passatgers, que sortosament no han resultat ferits, han estat evacuats de la zona amb un transbordament a un altre tren situat en paral·lel i han continuat el viatge en sentit Barcelona.

Al lloc dels fets, s'ha treballat amb gats hidràulics per tornar a posar el tren sobre els rails i desplaçar-lo per comprovar la magnitud dels danys. Operaris d'Adif segueixen treballant aquest diumenge al vespre per reparar la infraestructura entre Vacarisses (Vallès Oriental) i Castellbell i el Vilar (Bages).

Normalitat, fins dilluns

La previsió és que la circulació de la R4 i de la R12 es restableixi aquest dilluns un cop acabin la feina. Des del moment de l'accident, cap a les 07.45 hores d'aquest diumenge, els trens circulen per aquest tram per via única.

‼️ Una esllavissada ha provocat el #descarrilament del primer eix d'un tren de la línia #R4, entre Can Serra i El Fresno de #Vacarisses. No hi ha cap persona ferida. L'incident afecta la circulació de les línies R4 i #R12 que ho fan per via única pic.twitter.com/3WcICVWJov — Ajuntament de Vacarisses (@ajvacarisses) 3 de marzo de 2024

Per la seva banda, l’alcalde de Vacarisses, Antoni Masana, ha demanat a Renfe més inversió en manteniment a la zona per evitar accidents. Després que aquest diumenge una esllavissada provoqués el descarrilament del primer eix d’un tren de Rodalies sense provocar ferits, ha recordat que en els últims anys hi ha hagut tres accidents a Vacarisses, un d’ells amb una víctima mortal el 2018. Tot i que ha reconegut que en el tram de l’accident del 2018 i una mica abans s’ha actuat, ha remarcat que el pas per Vacarisses és un tram molt llarg “i hi ha zones que falta manteniment”. “És una zona que hi ha una trinxera oberta i necessita molt manteniment, perquè quan plou una mica les conseqüències són aquestes”, ha dit en declaracions a Catalunya Ràdio.

Adif ha explicat per la seva banda que recentment s'han anunciat obres en trinxera a un quilòmetre del punt on s'ha produït l'accident. Les tasques preveuen que es millori la via, s'estabilitzin talussos i se sanegi la trinxera. També s'hi col·locarà una malla nova.