Els veïns de Lake Oswego, a la ciutat d'Oregon (els Estats Units), han viscut un episodi digne de pel·lícula de terror. Una festa de pijames, un grup de nenes de dotze anys i uns ‘smoothies’ amb una substància psicotròpica han estat els protagonistes d'aquest ‘thriller’ basat en fets reals. Un home de 57 anys està acusat de drogar a tres nenes de 12 anys amb sedants dissolts en el que semblaven uns deliciosos batuts de fruita. Les joves eren convidades a la ‘pijama party’ organitzada per la filla del Sr. Meyden, el presumpte culpable.

La investigació va començar el passat 26 d'agost quan la policia de Lake Oswego va rebre una trucada d'emergència de l'Hospital per a nens Randall: tres noies havien donat positiu en benzodiazepina.Les nenes li van dir a la policia que van assistir a una festa de pijames el dissabte a la casa de la seva amiga i sospitaven que "el pare d'ella els havia donat drogues sense saber-ho".

El sinistre pla del pare: els batuts amb parany

Durant la trobada a casa dels Meyden, l'acusat es va mostrar “molt involucrat” en les activitats que les amigues duien a terme, van assegurar les víctimes. Les noies van passar gran part del temps veient pel·lícules i fent-se tractaments facials—la tan de moda ‘skincare’—en el soterrani de la llar. En algun moment entre les 9 i les 10 de la nit, Meyden va preparar el ‘caramel enverinat’: uns deliciosos ‘smoothies’—batuts de fruites—que “va insistir” que havien de beure.

De fet, una de les joves va declinar l'oferta perquè aquestes begudes no li agradaven, però el senyor Meyden va insistir fins al punt de preparar un altre més perquè ella el provés.Tal com els han descrit les noies, aquests batuts tenien “petits trossos blancs per tot arreu”.

Quan van aparèixer els efectes dels psicotròpics...

Segons la declaració de les víctimes, Mayden feia repetides visites al soterrani. En una d'aquestes, va veure que les noies havien caigut sota l'efecte de la benzodiazepina i es va decidir a comprovar l'efectivitat: va sostenir un dit sota el nas d'una de les nenes i va moure la seva mà davant la seva cara per a comprovar que dormia profundament.

Una de les menors explica que “va romandre desperta per temor a que el senyor Meyden li fes alguna cosa”. Mayden va sortir de l'habitació durant uns minuts, que serien claus per al rescat. Però poc després tornaria al soterrani i, tal com han declarat les noies, va romandre dempeus al costat d'elles per a, segons intueixen, vigilar-les i “comprovar que no estaven despertes”.

El missatge que va rescatar a les menors

Durant aquests minuts que l'home va abandonar l'habitació, una de les noies va enviar un missatge a la seva mare. “Mamà, si us plau, vina'm a busca. No em sento segura. Potser no responc però, si us plau, vine, si us plau.SI US PLAU!!”

El missatge de terror que la valenta jove va escriure a la seva mare va ser clau: a meitat de la nit, un adult va aparèixer per a recollir-la i portar-la a casa. Aquest va ser l'encarregat d'avisar a la resta de famílies, els qui van arribar a les 3 del matí a rescatar les seves filles d'aquell sinistre malson.